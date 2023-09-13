"الفرصة".. "تراستن إيجى" تعزز دور المرأة فى التصنيع الزراعى

كشفت مها رحيم، مؤسسة تراستن إيجي Truston EG في الفيوم، عن تفاصيل مشروعها الاستثماري لبرنامج "الفرصة"، المُذاع عبر فضائية "ON"، مع لميس الحديدي.

وقالت: "عندي إصرار على النجاح، ونصنع الأسمدة والمخصبات من مواد عضوية، والحلم بدأ من محل صغير لبيع مستلزمات إنتاج زراعي وبعدها فتحت شركة لتوزيع المخصبات الزراعية".

وأضافت: "قابلنا مشكلة في نقص كمية الأسمدة والمخصبات الزراعية وكمان في كمية كبيرة لديها غش ومواد كيميائية، وهنا فرصتنا كرواد أعمال نحل المشكلة من خلال تصنيع مخصبات بمواد طبيعية وعضوية وصديقة للبيئة وسعرها مناسب وعززنا دور المرأة في التصنيع الزراعي، وهدفنا نكون في مصر كلها ونصدر كمان للخارج".

“الفرصة”

وتشكلت لجنة تحكيم الفرصة من الدكتور عمرو عوض الله، المستثمر المصري في كاليفورنيا، وعمر الصاحي، مدير عام أمازون مصر، وائل الفخراني، الخبير في شركات التكنولوجيا، أمل عنان، شريكة جلوبال فايند في مصر، وكبير مسئولي الاستثمار في الجامعة الأمريكية، وضيف لجنة التحكيم، محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".