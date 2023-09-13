الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة 5 أشخاص في تصادم سيارتين ببني سويف

إصابة 5 أشخاص
إصابة 5 أشخاص

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة، في حادث تصادم سيارتين نقل وملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام قرية بني سليمان، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث تصادم أمام قرية بني سليمان في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي ونقل أمام قرية بني سليمان بالطريق الصحراوي الشرقي القديم، وجرى التوجيه بسرعة نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والاسعافات اللازمة.

3 سيارات اسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

دفع مرفق اسعاف بني سويف بـ 3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي لتلقي العلاج والاسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

تبين أن الحادث أسفر عن إصابة محمود طه رمضان، 24 سنة، بني سويف، مهندس، مصاب جرح قطعي بالوجه وأحمد محمد عطوة 27 سنة، مقيم اهناسيا، مهندس، مصاب اشتباه كسر بالفك الأيمن، وأحمد عبد الله سلامه، 25 سنة، مركز ناصر، مهندس، مصاب كدمات وسحجات بالجسم، وطه رمضان شاكر، 25 سنة، مهندس، بني سويف، مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، ومحمود رمضان شاكر، 24 سنة، مقيم بني سويف، مصاب كدمات وسحجات بالجسم.

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