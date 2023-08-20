إصابة 3 من أسرة واحدة فى انقلاب دراجة نارية ببنى سويف

أصيب فلاح و2 من أبنائه، الأحد، جراء انقلاب دراجة نارية بطريق فرعي دشطوط سمسطا جنوب بني سويف، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي في سمسطا؛ لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا بوقوع انقلاب دراجة نارية بطريق دشطوط سمسطا جنوب المحافظة، ما أدى لإصابة 3 أشخاص والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى.

ودفع مرفق إسعاف بني سويف بعدد سيارتين إسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

وتبين أن المصابين في الحادث هم: "محمد.ا.ع"، 50 سنة، فلاح، مقيم سمسطا، مصاب اشتباه كسر بالركبة اليسرى، وأبناؤه: أسماء، 15 سنة، طالبة، مصابة اشتباه نزيف داخلي وكدمات متفرقة بالجسم، وخالد، 26 سنة، فلاح، مصاب اشتباه كسر بالذراع الأيسر واشتباه كسر بالقدم اليسرى.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.