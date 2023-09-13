الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أماكن معرض "أهلا مدارس" فى جميع محافظات مصر 2023

معرض أهلا مدارس
معرض أهلا مدارس

أماكن معرض أهلا مدارس فى جميع محافظات مصر 2023 من الموضوعات الأكثر بحثًا على مواقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي المُختلفة، تزامنًا مع انطلاق المعرض الرئيسي والمُقرر انطلاقه في الفترة من 15 إلى 29 من سبتمبر الجارى.

معرض أهلا مدارس

وبالتزامن مع إعلان الغرف التجارية، بالتعاون مع وزارة التموين افتتاح معارض أهلا مدارس، بدأ أولياء الأمور في البحث عن أماكن معرض أهلا مدارس فى جميع محافظات مصر 2023، خاصة بعد إعلان التخفيضات فيه التي تصل إلى 50% وتصل إلى 80% على ملابس المدارس.

بتخفيضات تصل إلى 20%.. افتتاح معرض "أهلا مدارس" بمطروح

15 فرعًا في محافظة القاهرة.. تفاصيل معرض أهلا مدارس 2023

أماكن معرض أهلا مدارس فى جميع محافظات مصر 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أماكن معرض أهلا مدارس فى جميع محافظات مصر 2023 وفق ما أعلنتها الغرف التجارية في مختلف المحافظات، وجاءت كالآتي:-

- محافظة القليوبية: شبرا الخيمة في ميدان المؤسسة، بنها شارع فريد ند.

- محافظة الجيزة: فيصل - البدرشين - إمبابة - العمرانية - حدائق أكتوبر.

- محافظة قنا: أرض معارض بنزيوان القديمة بالمحافظة.

- محافظة الدقهلية: المنصورة بحديقة الأسرة أمام ديوان حى شرق.

- محافظة بني سويف: خلف الصالون الأخضر بمدينة بني سويف.

- محافظة سوهاج: مدينة ناصر بحي شرق سوهاج.

- محافظة الأقصر: أمام محطة السكة الحديد بوسط مدينة الأقصر - شارع البحر بوسط مدينة إسنا - السوق الحضري بمنطقة أبوالجود وسط مدينة الأقصر.

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- محافظة مطروح: الحمام - العلمين - سيدي براني - النجيلة.

- محافظة البحيرة: دمنهور - إيتاي البارود - أبو حمص - وادي النطرون - شبراخيت - النوبارية - الدلنجات - كوم حمادة - مركز بدر - رشيد - إدكو.

- محافظة الوادي الجديد: شارع النبوى المهندس بالخارجة - ميدان المستشفى بالداخلة.

- محافظة البحر الأحمر: رأس غارب - القصير - شارع النصر وسط مدينة الغردقة.

- محافظة كفر الشيخ: بجوار مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ - منطقة 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ دسوق.

- محافظة أسيوط: منطقة الأزهر - ميزان المجذوب - ميدان المنفذ وسط المدينة.

- محافظة المنيا: كورنيش النيل بجوار معهد الأورام بالمنيا.

- محافظة الغربية: حي ثان طنطا.

معرض أهلا مدارس أماكن معرض أهلا مدارس أهلا مدارس فى جميع محافظات الغرف التجارية أهلا مدارس

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15 فرعًا في محافظة القاهرة.. تفاصيل معرض أهلا مدارس 2023

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