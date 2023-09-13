مصرى مقيم بالخارج: كلنا مع الرئيس السيسى لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة (فيديو)

دعا المصريون المقيمون بالخارج الرئيس عبدالفتاح السيسي للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة؛ لاستكمال المسيرة العظيمة التي قدمها منذ أن تولى حكم مصر.

وقال رياض عواد أحد المواطنين بالخارج: "لا ننكر الإنجازات التي حدثت في عهد الرئيس السيسي في الجمهورية الجديدة".

وأضاف: "عمرنا كله قضيناه في الخارج احنا وأولادنا"، مطالبًا بإعادة مبادرة السيارات للمواطنين في الخارج مرة أخرى للاستفادة منها.

وفي السياق، “الدستور” تستعرض جزءًا من إنجازات الرئيس السيسي وهي كالآتي:

حياة كريمة

مشروعات الإسكان الإجتماعى

مشروعات الإسكان المتوسط بكل المحافظات

مشروعات إنشاء مستشفيات جديدة

وتطوير المستشفيات القائمة

قناة السويس الجديدة

إطلاق التأمين الصحي الشامل

مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

مبادرة 100 مليون صحة

إطلاق برنامج تكافل وكرامة

إنشاء مستشفى علاج أورام جامعة طنطا

إنشاء مدارس جديدة وتطوير وتأهيل المدارس القائمة

المرحلة الثالثة من الخط الثالث لمترو الأنفاق

المرحلة الرابعة من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى

محطة عدلي منصور التبادلية

مشروع المونوريل لربط 6 أكتوبر بالعاصمة الإدارية الجديدة

القطار الكهربائى (عدلى منصور - العاصمة الإدارية - العاشر من رمضان)

القطار السريع (العين السخنة ـ العلمين)

محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر

إنشاء مجمع التكسير الهيدروجيني للمازوت بشركة المصرية للتكرير "ERC" بمسطرد "محافظة القليوبية"

مجمعات صوامع غلال للحفاظ على المخزون الاستراتيجي للقمح

المرحلة الأولى لمحطة المعالجة الثلاثية للصرف الصحي بمدينة برج العرب الجديدة

افتتاح مطار البردويل الدولى

مطار سفنكس الدولى

مطار العاصمة الإدارية الجديدة

مجمع مصانع الشركة المصرية للرمال السوداء بمدينة البرلس

القمر الصناعى طيبة – 1

مركز التحكم الرئيسى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

القرية الأولمبية بهيئة قناة السويس

المنطقة الاستثمارية ببنها

المجمع المتكامل للإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات

ترميم القطار الملكى

مشروع مستقبل مصر للزراعة المستدامة

مصنع كيما "2" لإنتاج الأسمدة بمحافظة أسوان

المرحلة الأولى من مزرعة "توشكى"

مجمع محطات بنبان للطاقة الشمسية