بحث ميدانى بمنفذ السلوم استعدادا لاستقبال مصابى إعصار دانيال بليبيا

قام فريق الهلال الأحمر المصرى بـمطروح بإجراء بحث ميدانى بمنفذ السلوم البرى؛ للوقوف على استعدادات استقبال أي إصابات من ليبيا جراء إعصار دانيال.

بحث ميدانى بمنفذ السلوم البرى

قال أسامة طه، مدير فرع الهلال الأحمر المصري بمطروح، لـ"الدستور" إنه تم إجراء بحث ميدانى من قبل فريق التدخل أثناء الطوارئ بفرع مطروح بمنفذ السلوم البرى؛ للوقوف على الاستعدادات تحسبًا لحدوث أي تداعيات أو استقبال حالات إصابة من الجانب الليبى، مؤكدًا استعداد الهلال الأحمر المصرى لاستقبال المصابين من إعصار دانيال، وستتم إقامة مستشفى ميدانى بالمنفذ حال استقبال أعداد كبيرة من المصابين.

توفير الدعم لمستشفى السلوم

أضاف أنه سيتم توفير الدعم اللازم لمستشفى السلوم حال الطوارئ والاحتياج: "جاهزون لدعم المستشفى بالمستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته"، وذلك بدعم من المركز العام للهلال الأحمر المصرى، مشيدًا بدعم المركز العام للهلال الأحمر لفرع مطروح لمواجهه الأزمات.