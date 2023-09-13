"أوقاف الأقصر" تعلن أسماء العمال المستوفين لأوراق تسلمهم العمل

أعلنت مديرية أوقاف الأقصر أسماء المجموعتين الأولى الثانية من العمال الذين استوفوا أوراق تسلمهم العمل في مسابقة وزارة الأوقاف، مطالبة بضرورة أن يتوجه يتوجهوا إلى مقر المديرية الأحد 17 أغسطس 2023 لمعرفة مكان التدريب بالمديرية، علمًا بأن الدورة التدريبية ستكون لمدة ثلاثة أيام لشرح مهام عمله وبعض الأساسيات كالتدريب على استخدام أدوات الإطفاء ونحو ذلك مما تتطلبه طبيعة عمله.

أكدت المديرية، في بيان تنفيذ الدورة أيام الأحد والاثنين والثلاثاء من الأسبوع المقبل وموافاة الإدارة المركزية للموارد البشرية بأسماء كل من يجتاز الدورة التدريبية لتحديد يوم التعاقد واستلام العمل، علمًا بأن من لم يحضر الدورة المحددة لن يكون له الحق في استكمال إجراءات التعاقد.

وأعلنت وزارة الأوقاف موعد تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال 2022، بجانب المستندات المطلوبة من قبل الناجحين في مسابقة العمل لاستلام أعمالهم.

وقالت الصفحة الرسمية لوزير الأوقاف، اليوم، إن الأربعاء 12 يوليو 2023 هو موعد بدء إجراءات تسلم العمل للناجحين في مسابقة العمال ٢٠٢٢ م مع تقاضي كل منهم مبلغ ٣٥٠٠ شهريا الحد الأدنى للأجور من تاريخ تسلم العمل.

وحددت وزارة الأوقاف المستندات المطلوبة من قبل الناجحين في مسابقة العمل لاستلام أعمالهم، وهي:

- صورة بطاقة الرقم القومي الوجهان (على أن تكون سارية) مع إحضار الأصل للاطلاع عليه.

- صحيفة الحالة الجنائية موجهة لوزارة الأوقاف.

- إقرار موقع من المرشح أمام المسئول عن إدارة الموارد البشرية، بعدم سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبي نهائي، خلال الأربع سنوات السابقة وعدم حصوله على مؤهل دراسي أعلى من الإعدادية.

- نموذج الكشف الطبي من المجلس الطبي المختص بالتأمين الصحي وذلك لملء بياناته بمعرفة الموظف المختص وتوجيهه لأقرب مجلس طبي مختص بالتأمين الصحي لتوقيع الكشف الطبي وعمل تحليل المخدرات.

- شهادة الميلاد المميكنة.

- صورة وثيقة ( قسيمة ) الزواج للمتزوج مع الأصل للاطلاع عليه.

- أصل المؤهل الحاصل عليه.

- شهاده تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

- إقرار الذمة المالية.

- إقرار الحالة الاجتماعية.

- عدد أربع صور شخصية حديثة.

- إقرار بقبول العمل بأي مديرية وفقا لاحتياجات الوزارة يوقعه أمام الموظف.

- ملف لحفظ المستندات.

كشف بالاسماء

كشف بالاسماء