"أوقاف الأقصر" تنظم قافلة دعوية بمدينة أبوسمبل لمدة 10 أيام

أعلن الشيخ سيد محمد عبدالدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، عن تنظيم قافلة دعوية موسعّة من "أوقاف الأقصر" إلى مدينة أبوسمبل السياحية جنوب محافظة أسوان.

يأتي ذلك بمشاركة نخبة من الأئمة المتميزين بمديرية أوقاف الأقصر، وتستمر لمدة 10 أيام، برئاسة الشيخ صلاح نور عبدالعال، مدير عام الإدارة العامة للبر والأوقاف بالمديرية، وتتضمن القافلة الدعوية أداء خطبة الجمعة، وإلقاء الدروس الدينية وغيرها من الفعاليات.

جاء ذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، ومن بين مفردات هذا الدور الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لنشر العلم النافع في ربوع مصر.

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