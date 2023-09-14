عامل نجاة.. درجات الحرارة تُنفذ مصر من قوة عاصفة "دانيال"

تسللت المخاوف إلى الكثير من المواطنين، بعد الكارثة التي تعرضت لها ليبيا، جراء ما خلفته العاصفة "دانيال" من دمار وتخريب، وسقوط آلاف الضحايا والمفقودين، من أن تتعرض مصر إلى هذا العاصفة المدمرة.

"دانيال" وصلت إلى مصر الإثنين الماضي، ولكن كانت مجرد عواصف خفيفة تعرضت لها المدن الساحلية.

درجات الحرارة جففت من مياه دانيال

يفسّر الخبير الجيولوجي عباس شراقي خفة حدة آثار إعصار "دانيال" على مصر، وعكسها على ليبيا في حديثه "للدستور"، موضحًا أن أحد تلك الأسباب هو ارتفاع درجة الحرارة في مصر، وأن إعصار "دانيال" هو إعصار بارد يأتي من الدول الأوروبية، ويكون مصاحبًا له السحب المٌحملة بالأمطار الغزيرة.

ولفت إلى أنه عندما وصل الإعصار إلى ليبيا كان بكامل شدته لذا أصابها بهذه الكارثة، موضحًا أنه فقد جزءًا كبيرًا من شدته في مساحة ليبيا، وعند وصوله إلى مصر ومع ارتفاع درجات الحرارة بها جفت كميات المياه الكبيرة التي تحملها السحب المصاحبة له، كما أدى تلاقي الهواء البارد للإعصار مع الهواء الساخن في مصر إلى تلطيف درجة حرارة الطقس في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك ما يفسّر انخفاض درجات الحرارة الذي لاحظه الكثيرون في البلاد.

لذا وصف الخبير الجيولجي ارتفاع درجات الحرارة في مصر، بأنه الضرة النافعة التي استطاعت أن تكون سببًا في حماية مصر من أثار الإعصار المدمر.

وأعلنت الأرصاد الجوية عن وصول العاصفة "دانيال" إلى مصر، في منشور عبر الصفحة الرسمية على "فيسبوك"، لافتة إلى أن القنوات المختلفة لصور الأقمار الصناعية أشارت إلى أن العاصفة "دانيال" تتشكل على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة والأتربة المصاحبة لها.

كما حذرت من أن البلاد ستتأثر بعاصفة دانيال بسرعات الرياح ورمال مثارة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار، قد تكون غزيرة ورعدية على أقصي غرب البلاد.

رياح ورمال مثيرة على الإسكندرية ومطروح

وخلال أحد البرامج التليفزيونية صرح محمود شاهين مدير مركز التنبؤات الجوية وبهيئة الأرصاد الجوية المصرية، بأن "أن العاصفة دانيال تسببت في أمطار غزيرة ونشاط رياح على اليونان وليبيا"، مضيفًا أن العاصفة دانيال تفقد قوتها بدخوله على الأراضي الليبية وهذا ما حدث في ليبيا، وتابع أن هناك رياح جنوبية غربية في مقدمة المنخفض الجوي وهناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السلوم ومطروح والإسكندرية".

وقد تسبب إعصار دانيال في مقتل 10 أشخاص في اليونان، بالإضافة إلى أضرار وصلت إلى مليارات الدولارات، بحسب تقارير صحفية محلية، وبعد أن غادرت العاصفة اليونان، تحركت نحو الأراضي الليبية، لتكون البلاد على موعد مع الكارثة الأكبر التي خلفت إلى الآن أكثر من 5000 قتيلًا، و10 آلاف مفقودًا، بعد أن ابتلعت الفيضانات التي صاحبت العاصفة جزءًا كبيرًا من وسط مدينة "درنة" لتخفي بالكامل عدد كبير من أحيائها بمواطنيها إلى أعماق المياه.

الأردن المحطة القادمة

أما بعد مصر واليونان فمن المتوقع أن تزحف عاصفة "دانيال" إلى الأردن، وهو ما أعلنه بالفعل موقع طقس العرب، أمس الثلاثاء موضحًا أن الأردن قد بدأت تتأثر بموجات كثيفة من غبار الإعصار "دانيال" القادم من مصر وليبيا، وسط تحذيرات من قبل خبراء الطقس.

إذ قال الموقع في تقريره أن أجزاء عدة من المملكة قد بدأت تتأثر بارتفاع تركيز الغبار في الأجواء، وانخفاض مدى الرؤية الأفقية إلى قرابة 4000 متر في كل من العقبة والعاصمة عمّان، مع توقعات باستمرار تأثيره خلال الساعات المقبلة.