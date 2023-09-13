"الهلال الأحمر" تكشف لـ القاهرة الإخبارية سبب تأخير فرق البحث والإنقاذ بالمغرب

قالت مي الصايغ، مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، إن جمعية الهلال الأحمر تواصل جهود الإغاثة والدعم لمتضرري الزلزال.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “نقدم الإسعافات الأولية ونظمنا حملة متطوعين للتبرع بالدم للمتضررين من الزلزال”، لافتة إلى أن وعورة التضاريس بمنطقة الزلزال أخرت فرق البحث والإنقاذ من الوصول بسرعة إلى المناطق المتضررة.

الهلال الأحمر: جزء مخصص للدعم النفسي لمساندة المتضررين

وأكدت أن هناك جزءًا مخصصًا للدعم النفسي لمساندة المتضررين من الزلزال وتسهيل عودتهم إلى الحياة الطبيعية، قائلة: “ننسق كل الدعم الممكن بالتعاون مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدات اللازمة للمتضررين”.

وأوضحت مي الصايغ، مسئولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي، أن هناك تدمير شبكات المياه والصرف الصحي ونقصًا كبيرًات في سلاسل الإمداد جراء زلزال المغرب.