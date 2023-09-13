السفيرة الأمريكية فى لندن: على بريطانيا السعى لأشياء أصغر من اتفاق تجارة

قالت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى لندن جين هارتلي، إن المملكة المتحدة يجب أن تسعى إلى التوصل إلى ما هو دون اتفاق تجارة كبير مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى إجراء انتخابات في كلا البلدين باعتبارها عقبة محتملة أمام طموحات أوسع.

وقالت هارتلي، لتليفزيون بلومبرج، اليوم الأربعاء: إذا طلبت مني النصح، فسأبحث عن أشياء أصغر بدلا من اتفاق تجاري كبير، لأن الوقت سينفد منا، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضافت هارتلي: لقد كان هناك العديد من الاجتماعات الإيجابية خاصة في مجال الأعمال الصغيرة وأشياء من هذا القبيل، لذلك أعتقد، وخاصة بالنظر إلى قوة قطاع الخدمات هنا، أن هناك الكثير الذي يمكننا القيام به.

تجارة حرة

وقال سياسيون بريطانيون إن التوصل إلى اتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة هو أحد فوائد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، وهو الأمر الذي دعا إليه رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك.

لكن التقدم نحو التوصل لاتفاق توقف عندما تولى الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه، وتوقف الجانب البريطاني الآن بشكل أساسي عن الحديث عن اتفاقية التجارة الحرة.

وتشكل الضغوط الانتخابية عبئا على كلا الجانبين، ومن الممكن أن تتزامن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر 2024 أيضا مع توجه البريطانيين إلى صناديق الاقتراع، الأمر الذي يؤكد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك حدوثه بحلول يناير 2025.

تراكم الديون

وعلق الدكتور نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، على الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البريطانيون، خاصة تراكم الديون، مؤكدا أن الاقتصاد البريطاني يمر بأزمة اقتصادية عميقة.

وقال إسماعيل، إن صندوق النقد الدولي اعتبر بريطانيا الأسوأ في أدائها الاقتصادي بين دول السبع، لافتا إلى أن المديونيات عالية جدا في بريطانيا بسبب أن ميزانيات السلطات المحلية أو المجالس البلدية التي تدير المدن تخضع لقيود في الميزانية ولديها صلاحيات الحصول على رسوم خدمات وضرائب ولكنها غير كافية.