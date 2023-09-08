الجمعة 08 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مجلس مدينة برمنجهام يعلن إفلاسه.. أزمة اقتصادية عميقة تضرب بريطانيا

جريدة الدستور

علّق الدكتور نهاد إسماعيل، الخبير الاقتصادي، على الأزمة الاقتصادية التي يعيشها البريطانيون، خاصة تراكم الديون، مؤكدا أن الاقتصاد البريطاني يمر بأزمة اقتصادية عميقة.

وقال، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن صندوق النقد الدولي اعتبر بريطانيا الأسوأ في أدائها الاقتصادي بين دول السبع، لافتا إلى أن المديونيات عالية جدا في بريطانيا بسبب أن ميزانيات السلطات المحلية أو المجالس البلدية التي تدير المدن تخضع لقيود في الميزانية ولديها صلاحيات الحصول على رسوم خدمات وضرائب ولكنها غير كافية.

مجلس مدينة برمنجهام لا يملك الموارد اللازمة لميزانيتها 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن حكومة بريطانيا تخصص 61 مليار جنيه إسترليني سنويا لصالح المجالس البلدية للتغلب على النفقات وسد الثغرات في الميزانيات، مؤكدا أن المجلس البلدي التابع لمدينة برمنجهام تعرض للمساءلة القانونية، والتي تتعلق بعدم إعطاء رواتب متساوية بين الرجال والنساء.

وتابع: "اضطرت (برمنجهام) إلى دفع أكثر من مليار جنيه إسترليني كتسويات في قضية تاريخية رفعتها 174 سيدة؛ للمطالبة بتعويضات بشأن عدم مساواتهن بالرجال في الأجور على مدى عقود"، الأمر الذي جعل مجلس مدينة برمنجهام يصدر إشعار القسم 114، إذ إنه لا يملك الموارد اللازمة لموازنة ميزانيته.
 

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