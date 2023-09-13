الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

بالتعاون مع الشباب والرياضة

القومي لثقافة الطفل يتوجه بقافلة "عيالنا" لأطفال الحدود والجنوب

صورة من الفعالية
صورة من الفعالية

تحت رعاية وزارة الثقافة، ووزارة الشباب والرياضة، توجهت قافلة المركز القومي لثقافة الطفل برئاسة الكاتب محمد ناصف، والتي تقام تحت شعار "عيالنا" للمدينة الشبابية بأبى قير بالأسكندرية لتقديم الخدمات الثقافية والترفيهية لأبناء المناطق الحدودية ومحافظات الجنوب، والبالغ عددهم 650 طفل وطفلة في المعسكر الصيفي، من محافظات أسوان والأقصر وسوهاج وأسيوط وقنا والوادي الجديد ط والمنيا وبنى سويف والفيوم والواحات والبحر الأحمر، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشئ بوزارة الشباب برئاسة أ.جيهان حنفى، على مدار يومين حيث بدأت فعاليات القافلة يوم الاثنين 11 سبتمبر على فترتين صباحية ومسائية، واختتمت أمس الثلاثاء 12 سبتمبر.

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وقد تضمنت فعاليات القافلة العديد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية منها ورشة تفاعلية عن الوعي الذاتي ودوره في تحقيق الأهداف للسينارست وليد كمال، كما قدم ورشة سر البطولة وكيف تصبح بطلا، وقدمت د.مروة عادل ورشة تفاعلية عن كيفية اختيار الغذاء الصحي، وورشة تفاعلية عن تصحيح المفاهيم الخاطئة عن العادات الغذائية المنتشرة فى مواقع التواصل الاجتماعى.
وقدم فنانو المركز القومي لثقافة الطفل ورش فنية متنوعة منها ورشة أورجامي، ورشة تلوين فخار مع أطفال ذوي الهمم، ورشة طباعة على الورق بالاستنسيل، ورشة تيجان بالورق والورد وورشة وردة مجسمة، وقام الأطفال بتلوين بوستر التوعية ضد الفساد بعد تقديم المعلومات اللازمة للأطفال عن أنواع الفساد وأساليب مواجهته، كما تم عمل معرض لأحدث إصدارات المركز.

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وقدمت وزارة البيئة بالتنسيق مع قسم البيئة بالمركز أ.مايكل ميشيل ورشة تدوير بورق المجلات ورسائل من ورق، وورشة تدوير الورق القديم وتشكيل شكل فراشة مجسمة أ. كريمة محمود، وندوة عن التغيرات المناخية، وندوة عن التلوث البيئى قدمتهما داليا طه.


كما تم عمل جدارية شعار المركز القومي لثقافة الطفل بجانب شعار قطار الجنوب رسمها أطفال المحافظات وأشرف عليها الفنان فؤاد سيد.


كما تضمنت القافلة مجموعة من العروض والمسابقات الفنية والترفيهية منها مسابقات ثقافية مع أ.محمد عادل عبد الغني وتم توزيع نسخ من إصدارات المركز القومي لثقافة الطفل مجانا على الأطفال، وعرض لفرقة كروكى لعرائس الماريونيت مع الفنان خالد الخريبى والفنان أحمد مصطفى، وعرض الأراجوز  مع أ. جبهان موسي والملاغى أ.حمدى مجدى.

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