من "التوت" إلى "الشمندر".. 6 أطعمة غنية بمضادات الأكسدة

النظام الغذائي الغني بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بالعديد من الأمراض.

ووفقًا لموقع hindustantimes، نرصد كيف أن تناول الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعدنا على العيش لفترة أطول وتأخير ظهور الأمراض المزمنة بصرف النظر عن الفوائد الأخرى، ويعد التوت والشوكولاتة الداكنة والشاي الأخضر والسبانخ والعديد من الخضروات والفواكه الأخرى هي مخزن لمضادات الأكسدة، وهي في الأساس مركبات يتم إنتاجها في أجسامنا وتوجد في الأطعمة التي تساعد على حماية خلايانا من التلف الذي تسببه الجذور الحرة حيث تساعد عملية الأكسدة في الجسم على استقلاب الأكسجين الذي نتنفسه ومساعدة خلايانا على إنتاج الطاقة منه.

وعندما لا يكون لدينا ما يكفي من مضادات الأكسدة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى الإجهاد التأكسديوهو عدم التوازن بين الجذور الحرة ومضادات الأكسدة في الجسم، وهذا يمكن أن يسبب ضررا لأنسجتنا ويمكن أن يؤدي في النهاية إلى العديد من الأمراض المزمنة، لذلك من المهم السيطرة على هذا الضرر وتحميل طبقك بمجموعة من الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة.

تعد مضادات الأكسدة هي مركبات يتم إنتاجها في جسمك وتوجد في الأطعمة، فهي تساعد في الدفاع عن خلاياك من التلف الذي تسببه الجزيئات الضارة المحتملة المعروفة باسم الجذور الحرة، وعندما تتراكم الجذور الحرة، فإنها يمكن أن تسبب الإجهاد التأكسدي.

لحسن الحظ، فإن تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة يمكن أن يساعد في زيادة مستويات مضادات الأكسدة في الدم لتقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل خطر الإصابة بهذه الأمراض:

1. التوت الأزرق (الأنثوسيانين ومضادات الأكسدة الأخرى)

هذه الفاكهة الرائعة ليست فقط عصيرية ولذيذة، ولكنها تتميز أيضًا بمحتوى غذائي غني . يساعد التوت الأزرق في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب عن طريق تقليل مستويات الكوليسترول الضار (LDL) ورفع مستوى الكوليسترول الجيد (HDL).

2. الخرشوف (حمض الكلوروجينيك)

الخرشوف هو مجموعة متنوعة من أنواع الشوك المزروعة كغذاء. يحتوي الخرشوف على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة ومجموعة متنوعة من العناصر الغذائية الأخرى. أنها تقلل من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، والسكري من النوع 2، وأمراض القلب.

3. توت غوجي (عديد السكاريد الليسيوم بارباروم)

توت غوجي لذيذ ومليء بالنكهة ومعروف بخصائصه المضادة للشيخوخة. ويعتقد أيضًا أن لها فوائد صحية عديدة ويمكنها التحكم في الضمور البقعي المرتبط بالعمر والزرق وإعتام عدسة العين.

4. الفاصوليا (كايمبفيرول)

الفاصوليا غنية بالألياف وتحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة. أنها تقلل الالتهاب المزمن وتثبط نمو السرطان.

5. الشمندر (البيتالين)

يحتوي الشمندر على مضادات أكسدة مذهلة تحارب تلف الخلايا وتقلل من خطر الإصابة بالعديد من الأمراض. يمنح البيتالين المضاد للأكسدة القوي الشمندر لونه النابض بالحياة. كما أنه يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والجهاز الهضمي.

6. السبانخ (لوتين وزياكسانثين)

تساعد السبانخ على حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة وغيرها من الأطوال الموجية الضارة.