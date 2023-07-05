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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحث يكشف تفاصيل اكتشاف مضادات للخلايا السرطانية من أوراق النباتات

الخلايا السرطانية
الخلايا السرطانية

كشف الدكتور مصطفى عبد الحكيم، باحث بالمركز القومي للبحوث، عن تفاصيل اكتشاف مضادات للخلايا السرطانية مستخرجة من أوراق النباتات.

وقال عبدالحكيم، خلال لقائه على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، المركز القومي للبحوث هو منزل للمراكز البحثية الممثلة لمصر، مشيرًا إلى أنه من أجل القدرة على استخدام مركب يتم استخدامه لمعالجة السرطان، فهذا الأمر يأخذ سنوات وبروتوكولات صعبة جدًا، مضيفاً استخراج المركب يكلف ملايين من أجل معرفة هل من الممكن إعطاء هذا المركب للإنسان أم لا.

وأوضح أنه تم العمل على مركبات المخلفات، ومنها مركب نباتي طبيعي، لافتًا إلى أنه يحاول رسم المركب فى بداية المشروع، مؤكدا أن هذا الأمر ليس سهلا أبدًا، متابعاً أنه تم نشر حوالي 13 بحثا بتعاون مشترك بين المركز القومي للبحوث وجامعة جيجيانغ الصينية، وهي رقم 3 عالميًا.

 

باحث بالمركز القومي للبحوث باحث بالمركز القومي مضادات للخلايا السرطانية النباتات

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