"ابنى عندك يا رب".. والد أحد ضحايا العاصفة "دانيال" يتحدث لـ"الدستور"

"ابني عندك يا رب صبرني وقويني ودلني على جثمانه وجثمان ابن اخويا".. بهذه الكلمات بدأ والد أحد ضحايا العاصفة "دانيال" في ليبيا، حديثه لـ"الدستور"، حيث قال إن نجله ونجل شقيقه راحا ضحيتين للعاصفة التي ضربت مدينة درنة الليبية، حيث اتشحت قرية بأكملها بالسواد على اثنين من أبنائها المفقودين ضمن ضحايا العاصفة.

والد الضحية محمد إبراهيم: ابني ترك 3 أبناء

وقال إبراهيم السيد عبدالغني، والد الشاب الضحية "محمد"، ابن عزبة بطران التابعة لمركز سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، لـ"الدستور"، إن نجله "محمد" يبلغ من العمر 26 عامًا، ويعمل في ليبيا منذ عام في مجال التجارة، تاركًا 3 أبناء في عُمر الزهور، حيث راح ضحية العاصفة "دانيال" هو وابن عمومته، ويُدعى "ربيع السيد عبدالغني".

وأضاف أن آخر اتصال هاتفي بينه وبين نجله كان يوم الأحد الماضي، حيث كان يطمئن عليه ويحذره من العاصفة، ولكن أمر الله نفذ، مضيفًا: "مش لاقيين جثة ابني لحد دلوقتي، آملين في الحكومة الليبية والمصرية في العثور عليهم ضمن الضحايا المفقودين حتى نطمئن عليهم".

وفاة اثنين من أبناء الفيوم في درنة الليبية

وأشار إلى أن الأهالي استيقظوا صباح أمس الثلاثاء، على خبر وفاة وفقدان 2 من شباب القرية الذين يعملون في ليبيا وتحديدًا في مدينة درنة.

وسادت حالة من الحزن الشديد بين أهالي عزبة البطران التابعة لقرية سنهور القبلية بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، بعد وصول نبأ وفاة الشابين "ربيع السيد عبدالغني، 47 سنة"، و"محمد إبراهيم السيد عبدالغني، 26 سنة" خلال عملهما في مجال التجارة بدولة ليبيا الشقيقة جراء العاصفة "دانيال"، التي اجتاحت الشرق الليبي، وأسفرت عن وقوع مئات الضحايا والمفقودين.

والد أحد ضحايا العاصفة "دانيال"