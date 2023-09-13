ختام دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية مجموعة الغردقة بالبحر الأحمر

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحر الأحمر عن ختام فعاليات التصفيات التمهيدية لدوري الاندية الصغيرة بالاحياء الشعبية والساحات الرياضية في مجموعة مدينة الغردقة (خماسى كرة القدم )، تحت شعار «دوري الشوارع والأحياء والساحات الشعبية»، بمحافظة البحر الأحمر، وتحديداً من مدينة الغردقة، والذى تنظمه الإدارة المركزيه للتنمية الرياضية (الإدارة العامة للقاعدة الشعبيه) بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضه بالبحر الأحمر؛ متمثلة في "الإدارة العامة للرياضة "، حيث تقام تلك الفعاليات بالمحافظة برعايه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

وأكد حسن خلف، مدير مديرية الشباب والرياضة بالبحر الأحمر، أن البطولة تأتي في إطار استراتيجية وزارة الشباب والرياضة للعمل على توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وتشجيع المنافسة بين أطفال وشباب الأندية الصغيرة والأحياء الشعبية بالمحافظة، مؤكدًا أن الدورى يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة، وحث المجتمع على ممارسة الرياضة، ويأتي ذلك ضمن سياسة وزارة الشباب والرياضة لنشر ثقافة ممارسة الرياضة داخل المجتمع، والعمل على جعلها أسلوب حياة، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للعمل على تشجيع المواطنين على ممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة.

بطولة «دوري الأحياء والساحات الشعبية» بالبحر الأحمر

من جهته، أوضح موسى الرشيدي، مدير الإدارة العامة للرياضة بالبحر الأحمر، أن المدى اختتمت دوري الشوارع والساحات والأحياء الشعبية في مدينة مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حيث أقيمت مبارايات الجولة الحادية عشر (مجموعة الغردقة) والتي تضم فرق (رد سي- السقالة- مجاهد - شارع المدارس - شارع شيري - الزراعة - الشهر العقاري - المحترفين - الرحلات - الميناء - حفر الباطن)، مشيرًا إلى أنه استطاع فريق شارع المدارس بانتزاع بطاقة التأهل ليمثل مدينة الغردقة في التصفيات النهائية علي مستوي محافظة البحر الأحمر.

يذكر أن محافظة البحر الأحمر استطاعت تسجيل ٦٨ فريقا في خماسي كرة القدم بمدن المحافظة تم تقسيمهم على ٩ مجموعات (رأس غارب - الغردقة - سفاجا ا - سفاجا ب - القصير - مرسى علم - الشلاتين - أبو رماد - حلايب).

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