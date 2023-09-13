الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط المتهمين بسرقة "موبايلات" فريق بيراميدز بالقليوبية

المتهمين
المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية، من ضبط المتهمين بسرقة هواتف محمولة ومبلغ مالي من لاعبي فريق نادي بيراميدز مواليد 2007، من غرفة الملابس الخاصة بهم أثناء تواجدهم بنادي العبور الرياضي بمحافظة القليوبية، حيث تبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان العبور، يفيد ورود بلاغ من أحد المسؤولين بالنادي يفيد سرقة 3 هواتف محمولة ومبلغ مالي من غرفة تغيير الملابس الخاصة بلاعبي الفريق أثناء مباراة لهم بنادي العبور الرياضي.

على الفور جرى تشكيل فريق بحثي أشرف عليه اللواء محمد السيد، مدير مباحث القليوبية، وتمكن من كشف ملابسات الواقعة، وتبين أن وراء الواقعة 3 متهمين، وقاموا بسرقة مبلغ مالي و3 هواتف محمولة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وضبط المسروقات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

القبض على هارب من قضايا سلاح ومخدرات

وفى سياق متصل، ألقت مباحث قسم أول العبور القبض على عنصرا إجراميا هارب من حكمين فى قضيتي مخدرات وسلاح وذخيرة واستعمال القوة والبلطجة مختبئا في مدينة العبور، وتم التحفظ على المتهم وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم أول شرطة العبور يفيد ورود معلومات باختباء أحد العناصر الإجرامية في إحدى الشقق السكنية بدائرة القسم.

توجية قوة أمنية للمكان وألقي القبض على المتهم وتوصلت التحريات الى ان المتهم من العناصر الإجرامية ومحكوم عليه هارب فى قضيتين مخدرات وسلاح وذخيرة وسلاح ناري واستعمال قوة، بالسجن المؤبد والسجن المشدد 10 سنوات وغرامة مالية.

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