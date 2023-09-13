جامعة حلوان تطلق أول حاضنة ريادة أعمال في مجال الرياضة بالمنطقة العربية

أطلقت جامعة حلوان حاضنة لريادة الأعمال في مجال الرياضة، في سابقة هي الأولى من نوعها في المنطقة العربية، افتتحها الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان.

وأكد الدكتور أشرف صبحي اهتمام الوزارة بريادة الأعمال وتكوين الشركات الناشئة في مجال الرياضة، مشددا على كامل دعمه لهذا النوع من المبادرات التي تعود بالنفع على قطاع الشباب والرياضة في مصر والوطن العربي.

وأبرز الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، أهمية مفهوم ومبدأ ريادة الاعمال في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ من توفير فرص عمل ودفع عجلة الانتاج وتوفير فرص التدريب والتاهيل المرتبط بالصناعة لأبنائنا الطلاب و تحقيق الإقتصاد القائم علي المعرفة.

وأوضح الدكتور عماد أبو الدهب، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، أن الهدف من الحاضنات التكنولوجية هو تحويل مخرجات البحوث العلمية التطبيقية من نماذج أولية إلي منتجات نهائية أو خدمات و تكوين شركات ناشئة تلبي إحتياجات السوق و تساهم في خلق فرص عمل.

وأشار الدكتور حسام رفاعي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن افتتاح حاضنة الرياضة تأتي ضمن فاعليات أسبوع شباب الجامعات الذي تستضيفة جامعة حلوان، ما يسهم بنشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب المشاركين.

وأكدت العميدة الدكتورة أمل عبدالله، تقديم كافة سبل الدعم للحاضنة والتي بدأت بتخصيص مكان مستقل للحاضنة بقصر الاميرة فايزة، وتوفير التجهيزات والموارد البشرية اللازمة لانطلاق عمل الحاضنة بقوة باذن الله.

المكتب يخلق بيئة داعمة للابتكار وريادة الأعمال

وعرض الدكتور إيهاب عبد الرؤف، مدير المشروع ومدير مكتب الحاضنات التكنولوجية، دور المكتب في خلق بيئة داعمة للأبتكار وريادة الأعمال في مجالات تميز الجامعة و إحداها الرياضة، وأيضا أهداف مشروع سفير الممول من الوكالة الجامعية الفرنكفونية والاتحاد الأوروبي والذي يقدم الدعم لعدد من الجامعات في المنطقة العربية في مجال ريادة الاعمال والتنمية المستدامة، وكيف تطورت انشطة المشروع, من إعداد وثيقة للمسئولية المجتمعية و دمج أهداف التنمية المستدامة بخطة الجامعة الإستراتيجية و تنفيذ ندوات تعريفية و توعية للطلاب في ريادة الأعمال والتنمية المستدامة و تنفيذ برنامج للمواطنين من فئة الشباب و المراة وتقديم نماذج و قصص نجاح لرواد أعمال وتطوير مقرر أكاديمي الكتروني عن ريادة الأعمال وتنفيذ ورش عمل لتأهيل كوادر من أعضاء هيئة التدريس في مجال ريادة الأعمال، حتى تصل الى مرحلة إطلاق أول حاضنة لريادة الاعمال في مجال الرياضة.

وعرضت الدكتورة سارة البيه، وكيل الكلية، عضو فريق عمل مشروع سفير ومؤسس الحاضنة، أهداف وآليات عمل حاضنة الأميرة فايزة للرياضة وفريق العمل المؤهل بها، والذي جاء كأحد مخرجات المشروع وبمبادرة من إدارة كلية التربية الرياضية للبنات بالجزيرة لاستثمار نتاج مشروعات الطلاب في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا ودعم أصحاب الأفكار الريادية من الشباب والشابات بالسوق المصري.

وأوضحت الأستاذ دكتور رشا رمضان، مدير المكتب الوطني للوكالة الجامعية الفرنكفونية بمصر، أن مشروع سفير هو مشروع طموح موجّه لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والدمج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للشباب في 9 بلدان من شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث يركز مشروع سفير على خلق بيئة مواتية بمؤسسات التعليم العالي لتطوير مشاريع دائمة ومجدية اقتصادياً ذات أثر اجتماعي وثقافي وبيئي، وإبراز المواهب والمبادرات الواعدة في المنطقة على الصعيد العالمي.

ودعت الجامعة في هذا الإطار جميع رواد الاعمال الشباب من مختلف التخصصات التقدم بافكار المشروعات التي ترتبط بمجال "صناعة الرياضة"، للحاضنة سواء في مجال الخدمات أو المنتجات الرياضية، والبدء في إجراءات احتضان هذه الأفكار لتصبح شركة أو مصنع على أرض الواقع.