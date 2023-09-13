القنصل الصيني بالإسكندرية: 50 سائحا صينيا يتوافدون إلى المدينة يوميا

قال القنصل الصيني العام لجمهورية الصين الشعبية بالإسكندرية يانغ يي؛ إن الإسكندرية من المدن المصرية المحببة للسياحة الصينية فهناك ما يقرب من ٥٠ سائحا يوميا يتوافدون إليها.

وتابع، أن هناك علاقات قوية بين أقدم حضارات العالم المصرية والصينية في مختلف المجالات الاقتصادية والثقافية وهذا ما سيتم إبرازه في احتفالات العيد الوطني الصيني في أكثر من احتفال ثقافي موسيقي يمزج بين الثقافة الصينية والمصرية.

جاء ذلك خلال افتتاح معرض الصور الصيني المصري الذي تنظمه القنصلية الصينية بالإسكندرية والمجلس الأعلى للآثار، بقيادة الدكتور مصطفى وزيري، ومحمد متولي مدير عام آثار الإسكندرية وذلك بقلعة قايتباي ليعرض مجموعة من الصور الصينية السكندرية التي تعكس عمق العلاقات بين البلدين.

وتابع القنصل الصيني، أن هدف المعرض تنشيط السياحة بين أقدم حضارات العالم وهما الحضارة المصرية والصينية فهو يعرض مجموعة من الصور التي تعكس التراث الصيني من خلال أحد مواطن الحضارة الصينية لصناعة الخزف الأزرق وتحتل مكانة هامة في تاريخ الخزف الصيني والذي ارتسم بأجمل المناظر والمشاهد المستوحاة من الحياة الصينية.

تاريخ طريق الحرير البحري

كما استعرض المعرض تاريخ طريق الحرير البحري والذي تم تشكيله ليربط بين دول آسيا وإفريقيا وأوروبا وأصبح شريان رئيسي تعتمد من خلاله الحضارات القديمة في جميع أنحاء العالم على التغذية الثقافية وعن طريقه تم تصدير الخزف من تشجيانغ الصينية إلى دول الخارج.

ووضح المعرض الصيني المصري أنه تم إدخال الخزف الصيني لمصر بكميات كبيرة عن طريق البحر ومنذ التنقيب الأثري في موقع الفسطاط عام ١٩١٢ تم اكتشاف عدد كبير من خزف تشجيانغ في الموقع المصري.