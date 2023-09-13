المفوضية الأوروبية: يجب زيادة الاستثمار فى مجال الهيدروجين النظيف

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إنه يجب الاستثمار بشكل متزايد في مجال الهيدروجين النظيف، وفقًا لفضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأضافت، خلال خطابها السنوي أمام النوّاب بشأن حال الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن هناك إنشاء أول ناقلة حاويات تعمل بالميثانول والطاقة الشمسية، كما نعمل على تنظيم سلسلة حوارات حول الصناعات النظيفة هذا الشهر، مشيرة إلى أن رؤية الاتحاد الأوروبي تشمل بناء التكنولوجيا والصناعات النظيفة بأوروبا؛ حيث إنها تعمل على انتقال عادل مع وظائف كريمة للأجيال المقبلة.

وتابعت أن شركات الاتحاد الأوروبي تأثرت بالمنافسة الصينية غير العادلة، وجارٍ فتح تحقيق ضد المعونات الحكومية للسيارات الكهربائية من الصين.