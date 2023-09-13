الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بوتين يلتقى زعيم كوريا الشمالية فى قاعدة مطار فوستوتشنى الروسية

بوتين
بوتين

التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الشمالية كيم كونج أون، اليوم الأربعاء، في قاعدة مطار فوستوتشني الفضائية الواقعة في مقاطعة آمور الروسية، حسبما نقلته وكالة "نوفوستي" الروسية.

وقال الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، في وقت سابق، إن زعيمي البلدين سيناقشان قضايا التعاون الثنائي بما في ذلك العلاقات التجارية والاقتصادية والتبادلات الثقافية، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حول الوضع في المنطقة والشئون الدولية بشكل عام

وسيجري بوتين وكيم كونج أون مفاوضات بمشاركة الوفود، وعلى انفراد.

كيم جونج أون: العلاقات مع روسيا تحظى بالأولوية لدينا

وأعلن الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونج أون، عن أن رحلته إلى روسيا تشير إلى أن العلاقات مع موسكو عاصمة روسيا، تحظى بالأولوية لدى بيونج يانج.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء، عن كيم كونج أون قوله: إن الرحلة إلى روسيا هي دليل واضح على أن كوريا الشمالية تعطي الأولوية للعلاقات مع روسيا.

ووصل صباح أمس الثلاثاء، كيم جونج أون إلى روسيا بالقطار المدرع الخاص به، عبر جسر فوق نهر رازدولنايا في إقليم بريموريه، وذلك بعد أن غادر بيونج يانج عصر الأحد الماضي.

وكان في استقباله الزعيم الكوري الشمالي لدى وصوله روسيا وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي ألكسندر كوزلوف وعدد من المسئولين الروس.

ولفت المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أن روسيا ستواصل تعزيز علاقات الصداقة مع كوريا الشمالية.

بوتين كيم كونج أون كوريا الشمالية مطار فوستوتشني فلاديمير بوتين مقاطعة آمور الروسية آمور الروسي

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