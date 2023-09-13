صناع وأبطال مسلسلات وأفلام يتحدثون لـ"الدستور" عن بصمة بليغ حمدي في السينما والدراما

الموسيقار الراحل بليغ حمدي لم تتوقف إسهاماته عند فكرة تلحين الأغنيات لكبار المطربين بل كانت له إسهامات مهمة في عدد من المسلسلات والأفلام فكانت الموسيقى التصويرية أو موسيقى أغنيات الأفلام من أهم عوامل نجاحها، وتأثر الصناع والأبطال بموسيقاه بشكل كبير.

ومن أعمال الراحل بليغ حمدي “بوابة الحلواني، وبيت الكوامل، وسفر الألحان، ووحوش الميناء، وأفواه وأرانب” وغيرها من الأعمال التي تجاوزت حاجز الـ 100 عمل.

وبمناسبة ذكرى رحيله الـ 30 إذ رحل في 12 سبتمبر 1993 “الدستور” تحدثت مع عدد من صناع وأبطال أعماله.

عصام الشماع: موسيقى بليغ حمدي خدمت دنيا عبد الجبار دراميا

قدم الموسيقار الراحل بليغ حمدي الموسيقى التصويرية لفيلم "دنيا عبد الجبار" بطولة محمود عبد العزيز وإلهام شاهين وصلاح قابيل وغيرهم، والفيلم كان من تأليف الكاتب والمخرج الكبير عصام الشماع.

وقال مؤلف الفيلم في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن الموسيقى التصويرية لفيلم دنيا عبد الجبار التي وضعها الموسيقار الراحل بليغ حمدى خدمت الفيلم دراميا لأنها كانت موظفة فيه بشكل كبير وقدمت حالة مختلفة في التصوير الرائع لشخصيات الفيلم الرئيسية من خلال موسيقى مميزة لكل شخصية وتوظيف الآلات في مواقف معينة أسهم بشكل كبير في ارتباط الجمهور بالعمل.

وأضاف أن الموسيقار بليغ حمدى أعجب كثيرا بفكرة الفيلم ولم يتردد في قبول العمل ووضع له 7 مقطوعات موسيقية خاصة وأنه كان من أنصار التجديد وتقديم الأفكار المختلفة.

إلهام شاهين: موسيقى بليغ حمدي في دنيا عبد الجبار عبرت عن قضية الفيلم

الفنانة الكبيرة إلهام شاهين بطلة العمل، عبرت عن سعادتها بتقديم الموسيقار الراحل بليغ حمدي للموسيقى التصويرية لفيلمها السينمائي دنيا عبد الجبار، قائلة إن الموسيقى جاءت معبرة جدا عن قضية الفيلم وحالة أبطاله.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنها محظوظة فعلا بتقديم بليغ حمدي لموسيقى الفيلم التي خدمت المشاهد خاصة التي تجمع دنيا بالصول عبد الجبار.

وأردفت إلهام شاهين أنها تعتبر الفيلم من العلامات المميزة للسينما المصرية في قصته وموسيقاه وجميع عناصره.

سميرة عبد العزيز: بليغ حمدي من أهم الموسيقيين في مصر

فيما قالت الفنانة سميرة عبد العزيز إنها من معجبي أعمال الموسيقار الراحل بليغ حمدي الفنية، مؤكدة أنه يحظى بمشوار فني يحترم، مشيرة إلى أن أعماله ذات طابع خاص وتتميز عن غيرها بأسلوبها الفريد والمؤثر، والتي تعيش على مر العصور حتى وإن مر عليها فترة كبيرة من الزمن تظل مواكبة وحديثة.

وأضافت في تصريح خاص لـ"الدستور" أنها تعتبر بليغ حمدي من أهم الموسيقيين في مصر، وتفوق على نفسه بتلحين أعمال منوعة ما بين الوطني والرومانسي وغيرها من الموسيقى التي تدخل الوجدان وتلمس المشاعر بشكل كبير، مشيرة إلى أنه أمتعنا بأغاني لا تنسى أبدًا ومنها "سيرة الحب والحب كله" لأم كلثوم وهي علامة في مشوارها الفني، بالإضافة إلى "حكايتي مع الزمان والعيون السود" لوردة الجزائرية، و"تخونوه وجانا الهوى" لعبد الحليم حافظ، وغيرها من الأغاني التي تواكب كل عصر لكبار المطربين.

وعن مشاركتها في بطولة مسلسل "بوابة الحلواني" التي لحن التتر الخاص به، قالت سميرة عبد العزيز إنها تعتبر تتر "بوابة الحلواني" من أجمل أعماله الفنية، مردفة: "أغنية عظيمة ومميزة".

وأوضحت أنه على الرغم من عدم مقابلتها للموسيقار بليغ حمدي ولم يجمعهما أي موقف إلا أنها تكن له كل الحب والتقدير له بسبب ما قيل عن شخصه وإنسانيته من المقربين له من جهة، وأعماله الفنية المميزة والمشوار الكبير المليء بالنجاحات المبهرة من أخرى.