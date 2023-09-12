بعد تنفيذه تجريبيًا.. 7 معلومات عن نظام العمل عن بُعد لموظفى الحكومة

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة د. صالح الشيخ، اعتبارًا من، الثلاثاء، تنفيذ تجربة العمل عن بُعد وذلك بعد اكتمال انتقال العاملين فيه لمقره الرئيسي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

•• "الدستور" يستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن تجربة "العمل عن بُعد":

◘ دراسة مقترحات تطبيق نظام "العمل عن بُعد"

تم تشكيل لجنة وزارية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 مطلع عام 2023، لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل.

وجّه رئيس الوزراء في مايو الماضى ببدء التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقًا على مجلس الوزراء.

◘ بدء تجربة تطبيق العمل من المنزل جزئيًا

انطلقت تجربة العمل عن بُعد بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الأحد، بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيًا، بالنسبة للعاملين بعدد من الإدارات المركزية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.