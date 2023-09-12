الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

بعد تنفيذه تجريبيًا.. 7 معلومات عن نظام العمل عن بُعد لموظفى الحكومة

د. صالح الشيخ
د. صالح الشيخ

بدأ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة د. صالح الشيخ، اعتبارًا من، الثلاثاء، تنفيذ تجربة العمل عن بُعد وذلك بعد اكتمال انتقال العاملين فيه لمقره الرئيسي بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية.

•• "الدستور" يستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن تجربة "العمل عن بُعد":

◘ دراسة مقترحات تطبيق نظام "العمل عن بُعد"

  • تم تشكيل لجنة وزارية بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4386 مطلع عام 2023، لدراسة المقترحات الخاصة بتطبيق نظام "العمل عن بُعد" لبعض العاملين بالجهاز الإداري بالدولة دون الحاجة إلى التواجد بمقر العمل.

يوم عمل من المنزل لموظفى جهاز التنظيم والإدارة

  • وجّه رئيس الوزراء في مايو الماضى ببدء التشغيل التجريبي لهذا النظام في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لمدة 6 أشهر، ثم عرض نتائج هذا التشغيل التجريبي لاحقًا على مجلس الوزراء.

◘ بدء تجربة تطبيق العمل من المنزل جزئيًا

  • انطلقت تجربة العمل عن بُعد بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، الأحد، بمعدل يوم واحد من المنزل أسبوعيًا، بالنسبة للعاملين بعدد من الإدارات المركزية التابعة للجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
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  • يستمر العمل بهذا النظام حتي نهاية العام الجاري على أن تعرض نتائج التجربة على رئيس مجلس الوزراء لتقرير الموقف بشأن إمكانية تعميمها على جهات أخرى من عدمه.
  • تم تسليم جميع الموظفين في هذه الإدارات أجهزة "لاب توب" أو "تابلت" وAPN (شبكة اتصال مؤمنة)، والتأكد من جاهزية منظومة العمل الداخلي الرقمي والبنية التحتية المعلوماتية، إضافة إلى اختبارها لمدة كافية.
  • من المقرر انضمام باقي إدارات التنظيم والإدارة لنظام العمل يومًا عن بُعد أسبوعيًا بناء على تقدم العمل عبر منظومة العمل الداخلي الرقمي، وجاهزيته بتلك الجهات.
  • ستتم متابعة وتقييم أداء الإدارات التي ستبدأ في تنفيذ القرار للتأكد من انتظام سير العمل بشكل جيد.
العمل عن بعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة العاصمة الإدارية الجديدة الحي الحكومي بالعاصمة الجديدة تطبيق نظام العمل عن بعد

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