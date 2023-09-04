الإثنين 04 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

التنظيم والإدارة: تصعيد قيادات جديدة على مستوى 22 إدارة.. ننشر الشروط وموعد التقديم

الجهاز المركزى للتنظيم
الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة

يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى تصعيد صف جديد من القيادات على مستوى إداراته المختلفة، والتى تشمل 22 إدارة عامة على مستوى الجهاز، وهى إدارات تخطيط الموارد البشرية للهيئات العامة، إدارة اعتماد المراكز التدريبية والمتابعة، إدارة خطط تنمية القدرات للوحدات المحلية، إدارة خطط تنمية القدرات للجامعات والمراكز البحثية، إدارة خطط تنمية القدرات للهيئات العامة، إدارة الأرشيف الإلكترونى.

تصعيد قيادات جديدة 

كما تشمل إدارات النظم والتطبيقات والدعم الفنى، إدارة التعاقدات، إدارة الشئون الإدارية، إدارة الشئون الهندسية، إدارة الشئون المالية، إدارة الاستحقاقات والمزايا، إدارة عمليات الموارد البشرية، إدارة تنمية المواهب، إدارة التطوير المؤسسي، إدارة التظلمات، إدارة تخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية، إدارة الكفاءة المؤسسية للجهات المركزية، إدارة القضايا، إدارة التحقيقات والتظلمات والعقود.

شروط التقديم للوظائف 

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف  المعلن عنها: الإلمام بأعمال تخطيط الموارد البشرية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، إلى جانب القدرة على القيادة والاتصال الفعال، تطوير الذات، وحل المشكلات، وقضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، والحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

آلية التقديم للوظائف الشاغرة 

يتم التقديم الكترونياً خلال الفترة من 9/18 الي 10/2، على أن ترفق الطلبات بالمستندات الآتية: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)، بيان حالة وظيفية، موضحًا بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات إن وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

المستندات المطلوبة 

وترفق الطلبات أيضًا ببيان حالة وظيفية موضحًا بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات إن وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وإفادة من الشئون الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إفادة من الشئون الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ملف الإنجازات، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.

التنظيم والإدارة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وظائف وظائف قيادية وظائف شاغرة

مواد متعلقة

انجازات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال 10 سنوات

أسرار أيام الثورة.. من «مهلة الأسبوع» حتى «بيان النصر»

تمرد مجموعة فاجنر الروسية فى عين خبراء المجلس الأطلسى

الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين مصر وبنك التنمية الإفريقي

رئيس الوزراء: 812 مليار جنيه استثمارات بالإسكندرية والبحيرة منذ 2014 وحتى مايو الماضى

لغة الأرقام والمؤشرات.. انجازات قطاع البترول والثروة المعدنية في 9 سنوات

مصر والاتحاد الأوروبى فى عهد الرئيس السيسى.. شراكة قوية من أجل المستقبل

"الزراعة" فى 9 سنوات.. الرئيس السيسى يقود نهضة زراعية غير مسبوقة

الأكثر قراءة

ملاحق 3 ثانوي| نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط شغال.. نتيجة ملاحق الثانوية العامة 2023 بالاسم فقط

رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 برقم الجلوس بعد اعتمادها رسميا

بوابة الأزهر| رابط نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية الدور الثاني 2023 برقم الجلوس

نتيجة الثانوية العامة 2023 الدور الثاني عبر الدستور ومواقع التربية والتعليم الرسمية

فلاح وزوجته مذبوحان.. قرارات عاجلة من النيابة فى جريمة كفرالشيخ

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

رويترز.. وديون مصر!

د هند جاد

ولاد الغم.. أشباه الرجال كارهى الفرح

محمود خليل

ضربة لـ«صنّاع الدماغ»

محمد العسيري

كنز مصرى فى وسط البلد

وائل لطفي

أزمة خطاب أم أزمة تخاطب؟ « ٢-٢»

ماجد حبته

إيطاليا تغادر طريق الحرير!

د. محمد سليم شوشة

تحديات مصر وأولوياتها الثقافية

سارة شريف

عقيدة نتنياهو الأمنية

صور

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

سيمون تعيد ذكريات الطفولة في مهرجان القلعة (صور)

محمد ثروت فى شواطئ العلمين الساحرة

محطة تل أبيب

المزيد

التطبيع الصعب.. زيارة وزير الخارجية الإسرائيلى إلى البحرين.. الأهداف والصعوبات

قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم جنين وأنباء عن مقتل شخص

نتنياهو يقرر ترحيل المهاجرين الإريتريين المتورطين في اشتباكات تل أبيب