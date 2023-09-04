التنظيم والإدارة: تصعيد قيادات جديدة على مستوى 22 إدارة.. ننشر الشروط وموعد التقديم

يستعد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إلى تصعيد صف جديد من القيادات على مستوى إداراته المختلفة، والتى تشمل 22 إدارة عامة على مستوى الجهاز، وهى إدارات تخطيط الموارد البشرية للهيئات العامة، إدارة اعتماد المراكز التدريبية والمتابعة، إدارة خطط تنمية القدرات للوحدات المحلية، إدارة خطط تنمية القدرات للجامعات والمراكز البحثية، إدارة خطط تنمية القدرات للهيئات العامة، إدارة الأرشيف الإلكترونى.

تصعيد قيادات جديدة

كما تشمل إدارات النظم والتطبيقات والدعم الفنى، إدارة التعاقدات، إدارة الشئون الإدارية، إدارة الشئون الهندسية، إدارة الشئون المالية، إدارة الاستحقاقات والمزايا، إدارة عمليات الموارد البشرية، إدارة تنمية المواهب، إدارة التطوير المؤسسي، إدارة التظلمات، إدارة تخطيط الموارد البشرية للجامعات والمراكز البحثية، إدارة الكفاءة المؤسسية للجهات المركزية، إدارة القضايا، إدارة التحقيقات والتظلمات والعقود.

شروط التقديم للوظائف

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها: الإلمام بأعمال تخطيط الموارد البشرية، القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، إلى جانب القدرة على القيادة والاتصال الفعال، تطوير الذات، وحل المشكلات، وقضاء مدة بينية مقدارها عام واحد على الأقل في وظيفة من المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشر عاماً تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة، والحصول على مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

آلية التقديم للوظائف الشاغرة

يتم التقديم الكترونياً خلال الفترة من 9/18 الي 10/2، على أن ترفق الطلبات بالمستندات الآتية: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، صحيفة الحالة الجنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة (وجهين بحسب الأحوال)، بيان حالة وظيفية، موضحًا بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات إن وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية.

المستندات المطلوبة

وترفق الطلبات أيضًا ببيان حالة وظيفية موضحًا بها المسار الوظيفى بتاريخ حديث معتمد ومختوم والجزاءات إن وجدت وموجه للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، وإفادة من الشئون الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، إفادة من الشئون الإدارة القانونية بموقف الجزاءات والإحالة إلى المحاكمة التأديبة لموظفى الحكومة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، ملف الإنجازات، والموقف من الخدمة العسكرية للذكور والخدمة العامة للإناث.