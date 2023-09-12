الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"العالمى للفتوى" يشارك فى فعاليات أسبوع شباب الجامعات المقامة بجامعة حلوان

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية في فعاليات أسبوع شباب الجامعات في نسخته الثالثة عشرة المقامة في جامعة حلوان تحت شعار: «الجمهورية الجديدة.. حلم وطن»، بحضور 7000 طالب وطالبة من 44 جامعة مصرية، والذي أقيم لتشجيع الشباب على ممارسة الأنشطة الطلابية التفاعلية، وتكوين مواهبهم وقدراتهم.

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وقد عقد أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نقاشات تفاعلية مع شباب الجامعات حول أهم القضايا التي تشغل أذهانهم، وأجابوا عن تساؤلاتهم الدينية والحياتية، إضافة لنقاشاتهم وإجاباتهم على الأسئلة الدينية لأعضاء هيئة التدريس ومشرفي الأنشطة الطلابية المشاركين في الفعالية.

وكان من بين الموضوعات التي تحدث فيها أعضاء مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية مع الشباب حديثهم عن ضوابط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، ومفهوم الحرية الشخصية وأهم ضوابطها، وغير ذلك من الموضوعات.

جدير بالذكر أن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عقَد آلاف اللقاءات في المحافظات والجامعات بهدف زيادة الوعي الأسري والمجتمعي ومواجهة العديد من المشكلات المجتمعية والأسرية، وحرصَ على الاستماع إلى الشباب وإجابة أسئلتهم واستفساراتهم من خلال منهج الأزهر الوسطي المستنير.

 

 

مركز الأزهر العالمي للفتوي الإلكترونية فعاليات اسبوع شباب الجامعات جامعة حلوان الجمهورية الجديدة الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يستقبل القنصل السنغافوري في مصر

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