أزمة أنغام ومحسن جابر.. هل يعود الثنائي للتعاون مرة أخرى؟

مسيرة فنية كبيرة جمعت كل من النجمة أنغام والمنتج محسن جابر بداية من عام 2001، وشهدت المسيرة إنتاج عدد من الأغنيات تم طرحها من خلال ألبومين فقط وظلت أغنياتهما حتى الآن علامة مميزة في مسيرة أنغام الغنائية ولكن الأمر انتهى بخلاف شديد بينهما.

وقدمت “أنغام” مع محسن جابر ألبومان أحدهما بعنوان “ليه سبتها” عام 2001 والثاني "عمري معاك" في عام 2003 عدد من الأغنيات ومنها: "سيدي وصالك، والدنيا احلوت، وإسرقني، وعمري معاك، وليه سبتها، ومجبش سيرتي، وعرفها بيا، واسرقني، وحبيتك ليه وغيرها من الأغنيات.

ونشأ خلاف شديد بين أنغام والمنتج محسن جابر، الأمر الذي دفع أنغام للتعاقد مع شركة إنتاج أخرى، في وقتٍ كانت مدة التعاقد القديم قائمة، مما أشعل الخلاف ودفع المنتج محسن جابر إلى اللجوء للقضاء.

وروت أنغام في تصريحات لها، كواليس الخلاف الذي نشب بينها ومحسن جابر، قائلًة إنه لم يلتزم في العديد من بنود العقد المبرم بينهما مشيرة إلى إنها جلست معه أكثر من مرة لحل الأزمة وديًا وطالبته بالالتزام بشروط العقد لكنه لم يلتزم، لتلجأ هي الأخرى للقضاء الذي حكم لصالحها وخفض من قيمة الشرط الجزائي.

فيما تحدث المنتج محسن جابر عن خلافه مع أنغام وقال إنه كان هناك عقد مبرم بينهما لمدة ثلاث سنوات ولكنه تفاجئ انها خلال هذة المدة تعاقدت مع شركة انتاج اخرى بشكل مفاجئ وانه ذهب إلى القضاء والذي حكم لصالحه وألزمها بالدفع جزء من الشرط الجزائي.

عودة التعاون بين أنغام ومحسن جابر

وفتح المنتج محسن جابر الباب أمام أنغام حول فكرة العودة من جديد للإنتاج لها، قائلا: “مفيش زعل بيني وبين أنغام وعلى المستوى الشخصي أنا بحبها وبحب صوتها هي فنانة قديرة الحقيقة منكرش ده حتى وأنا زعلان معاها”.