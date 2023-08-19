إشادة واسعة بتنظيم حفل المطربة أنغام فى مهرجان العلمين الجديدة

وسط أجواء ساحرة، حظى حفل الفنانة أنغام في مهرجان "مدينة العلمين الجديدة"، بتفاعل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، من حيث الصورة المبهرة التي ظهر عليها إخراج الحفل المذاع على الهواء مباشرة على شاشتي “الحياة” و"دي إم سي".

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

حفل أنغام بالعلمين الجديدة

وأشار مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الحفل المبهر يؤكد أن الشركة المتحدة استعدت له جيدا حتى يخرج في أجمل صورة.

وأشادت المطربة أنغام بجمال مدينة العلمين والتنظيم الرائع للحفل، متمنية التوفيق للمدينة كوجهة سياحية متميزة.

يذكر أن حفل أنغام كان كامل العدد، ونفدت التذاكر فور طرحها في الأسواق.

وواصلت النجمة أنغام، تقديم فاصل من المتعة الطربية لمدة ساعتين بحفلها المقام بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة “العالم علمين”، بحضور جماهيري كبير.

وحرصت أنغام على تقديم عدد كبير من الأغنيات التي أحبها الجمهور وتفاعل معها، ومنها أغنية “فنجان النسيان”، التي قدمتها بإحساس عالٍ وتفاعل معها الجمهور وغنى كلماتها حتى انتهت الأغنية بتصفيق حاليا من قبل الجمهور.

وخلال الحفل أيضا قدمت النجمة أنغام أغنيتها الشهيرة “طول ما أنت بعيد أنا بطمن” والتي كانت حققت نجاحا كبيرا وقت أن أطلقتها قبل سنوات.

وحرصت النجمة أنغام على التفاعل مع جمهورها بشكل مختلف خلال حفلها المقام حاليا بمهرجان العلمين الجديدة والذي يحضره الآلاف من الجمهور.

وقالت أنغام لجمهورها: "عاوزين نعوض البعد اللي بيني وبينكم دلوقتي ونغني أغنية مع بعض من غير مزيكا، لتغني أغنية "شبر ونص" بإحساس مميز للغاية.

وأضافت أنغام: “الأغنية دي اتعملت مخصوص علشان أطفال ربنا ما يوجع قلبهم في مصر والوطن العربي لصالح مستشفى تعالج الأطفال”، ووجهت شكرها للدكتور مجدي يعقوب جراح القلب العالمي.

وتابعت أنغام: “أحب أشكر كل شخص حضر باسبوره وتعب نفسه علشان ييجي مصر ويحضر حفلتي نورتوني ونروتوا مصر وعلى راسي من فوق”.