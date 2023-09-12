الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بعد إذاعة الحلقة الأولى على "القاهرة الإخبارية".. هاشتاج “الضفة الأخرى” يتصدر منصة X فى مصر والسعودية

برنامج “الضفة الأخرى”
برنامج “الضفة الأخرى”

تصدر هاشتاج برنامج "الضفة الأخرى" الذي تقدمه الكاتبة الصحفية داليا عبدالرحيم، ترند منصة X (تويتر سابقًا) في مصر والسعودية، وذلك بعد إذاعة أولى حلقاته الأحد الماضي عبر "القاهرة الإخبارية".

ويذاع برنامج الضفة الأخرى كل يوم أحد، في تمام الساعة الحادية عشرة مساء.

ويهدف برنامج الضفة الأخرى إلى كشف كواليس وأسرار تحركات وأنشطة ووسائل تمويل الجماعات المتطرفة، وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية، التي سيتم رصد أماكن انتشارها في العالم، ومناطق نفوذها بقارات العالم المختلفة.

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