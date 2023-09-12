أستاذ علاقات دولية يوضح أهمية زيارة المبعوث الفرنسى إلى لبنان

قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إن زيارة المبعوث الفرنسي لـلبنان، تأتي في توقيت دقيق وحساس تمر به الأزمة اللبنانية مع زيادة التعقيد والتشابك بشكل كبير.

وأضاف فارس خلال مداخلة ببرنامج ملف اليوم، المذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن زيارة المبعوث الفرنسي للبنان لا تختلف كثيرًا عن مثيلتها السابقة، على اعتبار أن هناك حالة من الانسداد السياسي بين الفرقاء في لبنان للعمل على اختيار رئيس جديد في ظل أن مجلس النواب منقسم على نفسه، وليست هنا قوة قادرة على حسم الصراع أو حسم اختيار مرشحها في الانتخابات القادمة أو في اختيار رئيس جديد بتصويت أعضاء مجلس النواب.

أهمية زيارة المبعوث الفرنسي للبنان

وأوضح أن زيارة المبعوث الفرنسي للبنان، هي زيارة مهمة، لكن لا بد أن تكون أهميتها تأتي إذا حدثت انفراجة في الداخل اللبناني، وتوافقت الرؤى والفصائل في الداخل اللبناني وكذلك الأحزاب اللبنانية.