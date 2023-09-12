تقارير دولية: تباين أداء الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأسبوع

كشفت تقارير دولية عن إغلاق مؤشرات الأسهم الأمريكية تداولات هذا الأسبوع على ارتفاع وسط تزايد حالة تفاؤل الأسواق حيال إنهاء بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تشديد السياسة النقدية قريبًا نتيجة ضعف الاقتصاد.

النتائج الإيجابية

من ناحية أخرى، دعمت النتائج الإيجابية لأرباح الربع الثاني معنويات المخاطرة، خاصة في قطاع التكنولوجيا بعد أن أعلنت شركتا HP وDell عن نتائج أرباح فصلية أقوى مما كان متوقعًا.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 بنسبة 2.50%، ليسجل أفضل أداء أسبوعي له منذ يونيو 2023، وذلك بقيادة الأسهم الدورية، بما في ذلك أسهم قطاعي التكنولوجيا (+4.42%)، والطاقة (+3.78%).

في الوقت نفسه، كانت الأسهم الدفاعية، كأسهم قطاعات السلع الأساسية (-0.33%) والمرافق (-1.73%) هي الأسهم الوحيدة التي تكبدت خسائر.

وصعد مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 3.25%، وكذلك مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 1.43%، ليسجلا أفضل أداء أسبوعي لهما منذ 14 و21 يوليو على التوالي.

تقلبات الأسواق

وانخفضت تقلبات الأسواق طبقًا لقراءات مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 2.59 نقطة ليستقر عند 13.09 نقطة، أي أدنى بكثير من متوسطه البالغ 17.60 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه.

المؤشرات

وعلى أساس شهري، سجل كل من مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 (-1.77%) ومؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite (-2.17%) أول خسائرهما الشهرية منذ شهر فبراير 2023. علاوة على ذلك، خسر مؤشر داو جونز الصناعي Dow Jones بنسبة 2.36%، وهي أول خسارة شهرية له منذ مايو 2023. وتراجع مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 0.06% نقطة.

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