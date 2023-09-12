الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"يلا نبتدي".. مصر للتأمين تشارك في مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل

مبادرة تأهيل الشباب
مبادرة تأهيل الشباب لسوق العمل

قال عمر جودة، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لـ شركة مصر للتأمين، إنّ الشركة تبذل كل طاقتها من أجل توفير الدعم اللازم للشباب سواء في مرحلة الدراسة أو بعد التخرج، وأنها تولى اهتمامًا بالغًا بهم وتضع نصب أعينها خطط وأهداف طموحة لدعمهم وتأهيلهم بالخبرات والمهارات.

أضاف جودة، في بيان الثلاثاء، أنه استكمالاً لدور شركة مصر للتأمين في تقديم أوجه الدعم للشباب وسعيها الدائم للعمل على المساهمة في رسم مستقبل أفضل لهم عمدت الشركة إلى تصميم وتطوير برامج تدريبية وتعليمية للشباب داخل الشركة والدخول في شراكات مع مؤسسات تدريبية متنوعة.

وأكد أن شركة مصر للتأمين شاركت، بالتعاون من مؤسسة message للاستشارات والتدريب في مبادرة "يلا نبتدي" لتدريب وتأهيل الشباب الخريجين لسوق العمل، موضحًا أن مبادرة يلا نبتدي هى مبادرة طموحة تعمل في مجال التدريب والتأهيل لسوق العمل وأنها توفر التدريب في مجالات مختلفة ومتعددة، بالتعاون مع الجامعة الصينية ومؤسسة message للاستشارات والتدريب ومركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء وأن المبادرة شملت تدريب ما يزيد عن 13 متدربًا تم توزيعهم وتدريبهم بقطاعات الشركة المختلفة.

وأوضح أن البرنامج التدريبي الذي تلقاه الشباب كان متنوعًا وفريدًا يمكنهم من إدراك ما يتطلبه سوق العمل وتعلم المهارات المختلفة مثل العمل كفريق واحد ومهارات التواصل المختلفة، وكيفية إدارة الأزمات والتعامل مع مشكلات العمل اليومية والعمل على إيجاد حلول سريعة ومبتكرة، والتكيف مع بيئة العمل، ما يزيد من كفاءة الأعمال المنفذة وكيفية استثمار الوقت والاستغلال الأمثل له لتحقيق الأهداف اليومية المطلوبة بسرعة وكفاءة ومهارات التفاوض.

وأكد أن يلا نبتدي تميزت بتدريب شباب الخريجين بقطاعات الشركة المختلفة، ما أتاح لهم الفرصة للتعرف على أنواع التأمين المختلفة وزيادة الوعي التأميني لديهم.

مصر للتأمين شركة مصر للتأمين

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