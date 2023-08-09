رئيس شركة مصر للتأمين: تقديم خدمات إليكترونية لعملاء السيارات

أكد عمر جودة، عضو مجلس الإدارة المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر للتأمين، إحدى شركات القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام أن الشركة تسعى دائما لتعظيم الاستفادة من التطور التكنولوجي والوصول لأكبر عدد من الشرائح المختلفة للعملاء والعمل على تقديم أفضل الحلول التأمينية المبتكرة في مصر والاستفادة من التطور التكنولوجي للوصول للعملاء بشكل أسرع وتحسين آلية التعامل مع العملاء، والعمل ايجاد طرق تسويقية سريعة وفتح قنوات اتصال متعددة مع العملاء.

وأضاف جودة، في بيان للشركة اليوم، أن شركة مصر للتأمين تسعى دائما الى تحسين تجربتها مع العملاء والتواجد معهم من خلال الشراكات الفعاله والمثمرة مع العديد من الكيانات المميزة في مجال التكنولوجيا والمدفوعات الرقمية ومن ذلك الشراكة الاستراتيجية مع شركة إيجي إنشورتيك التي أثمرت عن توفير أحدث التقنيات وأدوات الذكاء الاصطناعي لتوفير الخدمات التأمينية عبر منصات ذكية لتقديم تجربة فريدة لعملاء مصر للتأمين وميكنة كامل العملية التأمينية فمن خلال تطبيق مصر للتأمين يمكن لعميل مصر للتأمين اتخاذ كل خطوات إصدار وثيقة تأمين السيارات بدءا من طلب تأمين، حيث يقوم بإدخال الماركة وطراز وسنة الصنع والقيمة السوقية للسيارة لمعرفة وحساب قسط التأمين واستكمال باقي الاجراءات بكل سهولة ويسر واختيار التغطيات المناسبة ونوع الفحص الخاص بالسيارة (في حالة السيارة المستعملة) سواء المعاينة عن بعد أو اختيار التاريخ والوقت والمكان المناسب للعميل لإجراء المعاينة، وكذلك الدفع online عن طريق العديد من شركات الدفع الإلكتروني، ويستطيع العميل في حالة وقوع حادث- لا قدر الله- أن يقوم بالإبلاغ عن الحادث من خلال التطبيق وإدخال كافة التفاصيل بالإضافة لذلك يمكن للعميل إصدار وثائق الحوادث الشخصية ومنها (وثيقة تأمين حياة كريمة) من خلال التطبيق بأبسط الخطوات والإجراءات دون الحاجة إلى التوجه لأي فرع من فروع الشركة.

وأوضح أنه تهدف الشركة من ذلك تحسين تجربة العملاء، حيث يتيح التطبيق للشركة التواصل المباشر مع عملائها بسهولة وفعالية، ما يعزز تجربة العملاء ويساهم في رضاهم عن الخدمة المقدمة وتوفير الوقت والجهد وذلك من خلال فريق عمل مميز ومدرب على احدث الاساليب التقنية والتكنولوجية لخدمة عملائنا.

وأكد أنه بالإضافة إلى ذلك فهناك ربط بين بوابات ووسائل الدفع الإلكتروني والتطبيق لتسهيل سداد القسط على العملاء بسرعة وسهولة فمن خلال الشراكة مع فاليو يمكن لعملائنا التقسيط واليوم، يسعدنا أن نعلن عن عرض خاص لعملائنا، حيث يمكنهم الاستفادة من خدمة التقسيط بدون مقدم وبدون مصاريف شراء في حال اصدار الوثيقة عن طريق تطبيق مصر للتأمين.

أوضح أنه فيمكن لعملائنا الاستفادة من خدمة التقسيط دون الحاجة لدفع مقدم أو مصاريف الشراء، ما يجعل عملية الشراء سهلة وميسرة فمن خلال خدمة التقسيط، يستطيع العملاء التمتع بالتأمين دون الحاجة لدفع كامل قسط التأمين مقدماً، ما يتيح لهم إمكانية الاستفادة من خدمات التأمين بشكل أوسع وأكثر مرونة ونهدف بذلك تقديم أفضل تجربة لعملائنا وتلبية احتياجاتهم والتواجد معهم أينما كانوا.