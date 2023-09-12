الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تشكيل تونس.. معلول أساسيًا أمام مصر والمساكني يقود الهجوم

علي معلول
علي معلول

أعلن جلال قدري، المدير الفني لمنتخب تونس، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره المنتخب الوطني مساء اليوم الثلاثاء وديًا.

ويقود نسور قرطاج في لقاء اليوم علي معلول ظهير أيسر النادي الأهلي، بينما يقود الهجوم يوسف المساكني.

وجاء تشكيل تونس كالآتي:

حراسة المرمى: أيمن دحمان

خط الدفاع: وجدي كشريدة- علي معلول- منتصر الطالبي - ياسين مرياح- علي العابدي

خط الهجوم: عيسى العيدوني- إلياس السخيري- محمد علي بن رمضان

خط الهجوم: إلياس العاشوري- يوسف المساكني

https://fb.watch/n0gx6qP-Xp/

تشكيل منتخب مصر أمام تونس

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: عمر كمال، حسام عبد المجيد، علي جبر، أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: أحمد سيد “زيزو”، طارق حامد، حمدي فتحي

خط الهجوم: عمر مرموش، مصطفى محمد، محمد صلاح

وتقام المباراة ضمن المباريات الودية للمنتخب استغلالا للأجندة الدولية في شهر سبتمبر.

ونجح المنتخب في الفوز على إثيوبيا بهدف في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية واحتل المنتخب صدارة مجموعته برصيد 15 نقطة من فوز 5 مباريات وخسارة مباراة وحيدة وتأهل المنتخب إلي بطولة إفريقيا المقرر إقامتها في كوت ديفوار في يناير المقبل.

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