الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مواطن ليبي يثير الذعر عند محاولة إنقاذه من الفيضانات (فيديو)

ليبيا
ليبيا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لأحد المواطنين في ليبيا وهو يكافح من أجل إنقاذه إثر الفيضانات المدمرة بسبب إعصار دانيال. 

وتعرضت شرق ليبيا لفيضانات مدمرة بعد أن ضربت العاصفة دانيال ساحل البلاد على البحر الأبيض المتوسط، وحتى بعد ظهر يوم الثلاثاء، بلغ عدد القتلى 5200 قتيل و8000 جريح أو مفقود، معظمهم في مدينة درنة الساحلية، حيث ظهرت لقطات مروعة للدمار واسع النطاق.

درنة الأكثر تأثراً 

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وزير الصحة الليبي: الوضع مأساوي في درنة وهناك آلاف الضحايا

 

ويقسم مدينة درنة التي يبلغ عدد سكانها 90 ألف نسمة وادي درنة، وهو نهر موسمي يتدفق من المرتفعات إلى الجنوب، وعادة ما يكون محميًا من الفيضانات بواسطة السدود.

ومساء الأحد، انهار سدان، مما أدى إلى انطلاق المياه الهائجة التي اجتاحت الأحياء السكنية على ضفتي النهر، ومن بين المناطق الأخرى المتضررة بشدة مدينة البيضاء، حيث تم الإبلاغ عن مقتل حوالي 50 شخصًا، وكذلك مدينتي شحات والمرج، حيث تظهر الصور من قبل وبعد الفيضانات حجمها.

وفي سوسة، على بعد حوالي 47 ميلاً غرب درنة، أظهرت اللقطات سيارات مكدسة فوق بعضها البعض. 

ومن جانبه، قال الصليب الأحمر، اليوم الثلاثاء، إن عشرة آلاف شخص أصبحوا في عداد المفقودين بعد فيضانات غير مسبوقة في ليبيا، مع اتضاح حجم الأضرار التي لحقت بمدينة درنة الساحلية حيث انهار سدان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأدلى تامر رمضان، مبعوث ليبيا للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر، بهذا الرقم خلال مؤتمر صحفي للأمم المتحدة في جنيف، واصفا عدد القتلى بأنه "ضخم".

وقال وزير الصحة في الإدارة التي تسيطر على شرق ليبيا إنه تأكد وفاة أكثر من 3000 شخص. وقال عثمان عبد الجليل لقناة "المسار" إن "عدد المفقودين بالآلاف، ومن المتوقع أن يصل عدد القتلى إلى 10 آلاف".

لقد جرفت المياه أحياء بأكملها في درنة. وتراكمت أكثر من 700 جثة في المقبرة في انتظار التعرف على هوياتها، وقال مسؤولو الصحة المحليون إن ما يصل إلى 5000 شخص في عداد المفقودين.

ليبيا اثر الفيضانات المدمرة إعصار إداليا شرق ليبيا البحر الأبيض المتوسط

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