الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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حالة الطقس اليوم الأربعاء 13-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

حالة الطقس
حالة الطقس

زاد البحث عن حالة الطقس اليوم الأربعاء 13-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة مع شعور المواطنين ببعض التقلبات الجوية التي حدثت في الأحوال الجوية بسبب انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يصاحبها حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية.

حالة الطقس اليوم الأربعاء 13-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة

وبينت الهيئة القومية للأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الأربعاء 13-9-2023 ودرجات الحرارة المتوقعة، حيث أكدت وجود تقلبات جوية خلال الأيام المقبلة وانخفاض في درجات الحرارة المتوقعة بسبب تذبذب في الأحوال الجوية، مع أمطار متفاوتة الشدة، ونشاط حركة الرياح المثيرة للرمال على مناطق من شمال البلاد بفعل العاصفة دانيال التي ضربت دولة ليبيا.

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الغربية مستعدة لمواجهة تداعيات الطقس السيئ.. وتحذير للمواطنين

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أمطار غزيرة مفاجئة.. موجة الطقس السيئ تصل الشرقية

وأوضحت الهيئة أن البلاد ستشهد طقسا حارا خلال ساعات النهار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب الصعيد وشديد الحرارة، مشمسا على سيناء وجنوب الصعيد، وطقسا لطيفا خلال ساعات الليل، ومعتدلا على باقي أنحاء البلاد.

وحذرت الأرصاد المواطنين من قيادة المركبات أثناء وجود شبورة مائية تتكون خلال ساعات الصباح الباكر، وتتركز على طريق القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد والطريق الزراعي والمسطحات المائية.


نشرة درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 33 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في العاصمة الإدارية العظمى 33 والصغرى 24 درجة مئوية.

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"إكسترا نيوز" ترصد حالة الطقس بمحافظة مطروح وتأثير العاصفة دانيال (فيديو)

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أمطار غزيرة مفاجئة.. موجة الطقس السيئ تصل الشرقية

 

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة مرسى مطروح العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة شرم الشيخ العظمى 40 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحر الأحمر العظمى 39 والصغرى 30 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 35 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة سوهاج العظمى 36 والصغرى 25 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 38 والصغرى 26 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الأقصر العظمى 39 والصغرى 27 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 41 والصغرى 29 درجة مئوية.

 

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