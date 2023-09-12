الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عقد جديد بـ150 مليون جنيه لتمويل مشروعات المرأة

باسل رحمي
باسل رحمي

شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لـ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر توقيع عقد تمويل جديد بين جهاز تنمية المشروعات وشركة ريفي لخدمات المشاريع المتناهية الصغر بقيمة 150 مليون جنيه.

قام بتوقيع العقد نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بالجهاز وحسن أحمد محمد حلمي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر "ريفي" أحمد محمود لبيب – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات بأن العقد الذي تم توقيعه بقيمة 150 مليون جنيه سيتم من خلاله تمويل 6000 سيدة وفتاة بجميع المحافظات؛ بهدف تشجيعهنّ على إقامة مشروعات متناهية الصغر جديدة وكذلك مساعدتهنّ على تطوير مشروعاتهنّ القائمة والتوسع فيها مما يسهم في زيادة الإنتاج والدخل وينعكس على تحسين مستوياتهن الاقتصادية.

باسل رحمي: نتعاون مع كبرى البنوك للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر

أفاد رحمي أن الجهاز يستهدف دعم المرأة والعمل على توفير المزيد من فرص العمل الدائمة والمؤقتة خاصة للسيدات بالمناطق الأكثر احتياجا والمناطق الحدودية حيث يقدم لهن مختلف أوجه الدعم الفني لمساعدتهن على اكتساب المهارات الأساسية التي تشجعهنّ على الإقبال على العمل الحر واستغلال الموارد الطبيعية المتاحة في محافظاتهنّ لبدء مشروعاتهن الجديدة.

وأضاف أن الجهاز يتوسع في التعاون مع مختلف شركاء التنمية والجهات الوسيطة للوصول إلى أكبر عدد ممكن من السيدات في هذه المناطق بهدف تسهيل حصولهن على الخدمات المالية المناسبة لمشروعاتهن وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات مجتمعاتهنّ المحلية.

جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة متناهية الصغر تمويل تمويل 6000 سيدة دعم المرأة

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باسل رحمي: نتعاون مع كبرى البنوك للتوسع في تمويل المشروعات متناهية الصغر

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