الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

15 سبتمبر.. انطلاق أولى حلقات الموسم الجديد من «باب رزق» عبر DMC

برنامج باب رزق
برنامج باب رزق

تنطلق أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج "باب رزق" مع الكاتب يسري الفخراني يوم الجمعة الموافق 15 سبتمبر، على شاشة “dmc” في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء.

ويستعد الكاتب الصحفي يسري الفخراني، لتقديم موسم جديد من برنامج «باب رزق» عبر قناة dmc بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الماضي.

وعرضت الصفحة الرسمية لقناة dmc عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك"، البرومو التشويقي الجديد لبرنامج «باب رزق».

وعلقت: «انتظرونا في موسم جديد من برنامج باب رزق مع يسري الفخراني قريبًا على شاشة dmc».


برنامج باب رزق


برنامج «باب رزق» يقدمه الكاتب الصحفي يسري الفخراني عبر قناة dmc، وهو برنامج خدمي يركز على عرض النماذج الإيجابية من أصحاب الحرف اليدوية، وتصل مدة البرنامج إلى 25 دقيقة

ويعرض يسري الفخراني في «باب رزق» حرفًا قديمة منسية من داخل أماكن متفرقة بمصر، حيث يعرض مصر القديمة بجمالها وسحرها.

يسري الفخراني 

يسري الفخراني هو كاتب وصحفي مصري، شغل منصب رئيس المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشارك في كتابة، مسلسل “إلا أنا” بموسميه الأول والثاني في عام 2021، كما كتب مسلسل “العيلة دي”. 

وقررت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، في حركة التغييرات الجديدة، تعيين الكاتب الصحفي يسرى الفخراني في منصب مساعد الرئيس التنفيذي للشركة المتحدة لشئون الدراما ورئيس مجموعة قنوات الدراما. 

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