الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كولر يطمئن على خالد عبد الفتاح قبل المران الأخير والسفر إلى السعودية

كولر مع خالد عبدالفتاح
كولر مع خالد عبدالفتاح

عقد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسه مع خالد عبد الفتاح، لاعب الفريق على هامش المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة. 

وحرص كولر على الاطمئنان على الحالة الطبية لخالد عبد الفتاح مدافع الفريق في حضور الدكتور أحمد جاب الله طبيب الفريق. 

وكان الفريق الأول لكرة القدم بالنادي قد اختتم تدريباته ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك قبل السفر إلى السعودية؛ استعدادا لمباراة السوبر الإفريقي. 

وقبل بداية المران عقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، اجتماعًا مع اللاعبين في حضور خالد بيبو، مدير الكرة وذلك للحديث عن استعداد الفريق لمواجهة اتحاد العاصمة الجزائري. 

كما حرص اللاعبون والجهاز الفني على الترحيب بمهاجم الفريق الجديد أنتوني موديست قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الأفريقي والتي تقام يوم الجمعة المقبل في المملكة العربية السعودية.

السوبر الإفريقي| موديست يشارك في التدريبات

أنتوني موديست، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، انتظم في التدريبات الجماعية للفريق والتي أقيمت ظهر اليوم الثلاثاء على ملعب التتش بالجزيرة.
وشارك موديست في بداية التدريبات الجماعية قبل أن يستكمل اللاعب برنامجا تدريبيا خاصا حدده الجهاز الفني. 
وأدى موديست تدريبات بدنية متنوعة في ملعب التتش وبعض تدريبات الكرة، وذلك للتخلص من إجهاد رحلة الطيران قبل وصوله إلى القاهرة أمس. 

وكان مسئولو النادي الأهلي عن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست للانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم لمدة عام قابل للتجديد لموسم إضافي آخر، وفقًا للشروط التي تم الاتفاق عليها.

 وقام أمير توفيق مدير التعاقدات والقائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بإنهاء كافة الإجراءات التعاقدية.
ويستعد الأهلي لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري في بطولة السوبر الإفريقي والتي تقام يوم ١٥ من الشهر الجاري في السعودية.

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