برنامج خاص لخالد عبدالفتاح بعد قرار استبعاده من معسكر النمسا

بدأ خالد عبدالفتاح الظهير الأيمن للفريق الأول بنادي الأهلى، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافى من كسر الترقوة الذي أجرى بسببه جراحة ناجحة في الكتف، حيث ينتظر عودته للمشاركة في التدريبات بعد شهرين من تاريخ إجراء العملية الجراحية.

وقرر تامر أبوالعينين رئيس الجهاز الطبي للأهلي وضع برنامج تأهيلى للاعب ينفذه طوال هذه الفترة بعيدًا عن الالتحامات لمدة شهرين وبعدها يستطيع المشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي.

وتعرض خالد عبدالفتاح للإصابة بكسر في الترقوة خلال مباراة المصري البورسعيدي بعد كرة مشتركة مع مروان حمدي لاعب المصري في دور الثمانية لكأس مصر.

ووضع طبيب الفريق برنامجًا خاصًا للاعب يؤديه في منزله عبارة عن ممارسة التمارين الرياضية لاستعادة الحركة بعد بدء العلاج بفترة وجيزة منها بدء التحرك لتخفيف التيبّس والعلاج الطبيعي على تحرك المفاصل بشكل أفضل وبناء عضلات قوية.