الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء تسكين الطلاب والطالبات بمدن سوهاج الجامعية 17 سبتمبر

مدن سوهاج الجامعية
مدن سوهاج الجامعية

أعلن الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، عن بدء تسكين الطلاب والطالبات بالمدن الجامعية للعام الدراسي الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣، اعتباراً من يوم الأحد ١٧ سبتمبر الحالي حتى يوم ٢٨ من نفس الشهر.

وأوضح "النعماني" أن إدارة الجامعة حريصة على استيعاب أكبر عدد من الطلبة والطالبات بالمدن الجامعية، وذلك للتيسير عليهم، ورفع المعاناة عن كاهل أولياء الأمور، مضيفاً أنه جار استكمال أعمال الصيانة والترميمات اللازمة بكافة مباني المدن الجامعية، وتطهير وتعقيم الغرف والمطاعم وأماكن الإعاشة والاستذكار للقضاء على أي أوبئة والحد من انتشار الفيروسات المعدية بكافة صورها.

وقال الدكتور عبدالناصر يس، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إنه تم تخصيص يوم الأحد الموافق ١٧ سبتمبر لتسكين الطلبة بكليات التمريض، الهندسة، تكنولوجيا التعليم، الزراعة، الحاسبات والمعلومات، العلوم والحقوق، كما تم تخصيص يوم الإثنين الموافق ١٨ سبتمبر لتسكين طلاب كليات الطب البيطري، ألسن، التربية، التربية النوعية والآداب، ويوم الثلاثاء من نفس الشهر لكليات التربية الرياضية، الآثار، التجارة، الطب البشري والصيدلة، بالإضافة إلى تخصيص يومي الأربعاء والخميس ٢٠-٢١ سبتمبر لتسكين تخلفات جميع الكليات.

وأشارت سامية زايد مدير عام المدن الجامعية الي أنه سيتم تسكين الطالبات اعتباراً من يوم الأحد الموافق ٢٤ سبتمبر حتى الخميس ٢٨ من نفس الشهر، حيث تم تخصيص يوم الأحد لتسكين طالبات كليات العلوم، الصيدلة، الحاسبات والمعلومات، التجارة، الحقوق والتربية النوعية، وتم تخصيص يوم الإثنين الموافق ٢٥ سبتمبر لتسكين كليات التمريض، الطب البيطري، الآداب والتكنولوجيا والتعليم، إلى جانب تخصيص يوم الثلاثاء الموافق ٢٦ سبتمبر لكليات التربية والهندسة، ويوم الأربعاء الموافق ٢٧ لكليات الطب البشري، التربية الرياضية، الألسن، الزراعة والآثار، ويوم الخميس الموافق ٢٨ سبتمبر سيتم تسكين تخلفات جميع الكليات.

يذكر أنه على جميع الطلاب والطالبات الجدد المتقدمين للسكن بموقع الزهراء للمدن الجامعية تحري الدقة في كتابة بياناتهم، حيث يجب كتابة الاسم الخماسي وفي حالة إدخال الطالب اسمه رباعي لا بد من تعديل بياناته، والاحتفاظ بكلمة السر (الباسورد)، كما يجب إدخال بريد إلكتروني (إيميل) مفعل لكل طالب وطالبة لحجز وصرف الوجبات بنظام الباركود.

الزهراء للمدن الجامعية الطب البيطري بدء تسكين الطلاب بالمدن الجامعية حسان النعماني

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