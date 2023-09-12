هل ينهي أنتوني موديست عجاف مهاجمي الأهلي الأجانب؟

تعاقد النادي الأهلي بشكل رسمي مع المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، في صفقة انتقال حر، ليدعم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد.

وجاء تعاقد الأهلي مع موديست ليكمل سوق انتقالات النادي الأهلي الذي بدأه بالتعاقد مع إمام عاشور قادمًا من فريق ميتيلاند الدنماركي، والمغربي رضا سليم من نادي الجيش الملكي المغربي، واستعاد صلاح محسن وكريم وليد "نيدفيد" بعد انتهاء إعارتهما.

ومنذ رحيل الأنجولي أمادو فلافيو عن صفوف النادي الأهلي، لم ينجح أي مهاجم أجنبي من صفقات القلعة الحمراء، باستثناء المغربي وليد أزارو والذي تعرض للعديد من الانتقادات من جماهير الفريق بسبب إهداره العديد من الفرص.

ولعب فلافيو 160 مباراة مع النادي الأهلي خلال الفترة بين صيف 2005 وصيف 2009، وسجل 58 هدفًا وصنع 22 لزملائه.

أما وليد أزارو، فلعب 3 مواسم بقميص النادي الأهلي تألق خلالها في موسم 2017-2018 وسجل 26 هدفًا ليعادل رقم فلافيو كأعلى سجل تهديفي أجنبي للاعب في الأهلي.

ماذا قدم مهاجمو الأهلي الأجانب بعد فلافيو؟

وبين فلافيو وأزارو، استقدم النادي الأهلي العديد من المهاجمين كان أولهم فرانسيس ديفوركي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2009 ولعب 23 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع آخر

وفي صيف 2010 انضم اللبناني محمد غدار للنادي الأهلي ولعب 5 مباريات دون تسجيل أي هدف رسمي.

ثم تعاقد الأهلي مع دومينيك دا سيلفا في شتاء 2011 والذي رحل عن النادي بعد 3 مواسم؛ وسجل 6 أهداف في 55 مباراة.

ثم في موسم 2011-2012، انضم البرازيلي فابيو جونيور لصفوف الأهلي ولعب 11 مباراة وسجل هدفين وصنع آخر، ثم رحل عن الفريق في نهاية الموسم.

وفي الموسم التالي، انضم أوسو كونان للأهلي من مصر المقاصة و قضى 6 أشهر مع النادي وشارك في 6 مباراة وسجل هدفًا.

وخلال فترة الانتقالات الصيفية التي سبقت موسم 2014-2015، تعاقد الأهلي مع الإثيوبي صلاح الدين سعيدو، ولعب 18 مباراة وسجل 4 أهداف وصنع هدفين.

وفي يناير 2015 تعاقد النادي الأهلي مع النيجيري بيتر إيبيموبوي قادمًا من بايلسا يونايتد النيجيري، ولعب 12 مباراة وسجل 3 أهداف فقط.

ثم انضم الجابوني ماليك إيفونا للأهلي في صيف 2015، ولعب موسمًا واحدًا مع الفريق وسجل 13 هدفًا وصنع 5 في 31 مباراة.

وفي نفس الانتقالات، انضم جون أنطوي للأهلي من الشباب السعودي، وشارك في 29 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 3، ثم أعير لمصر المقاصة في شتاء 2017 وانضم بشكل نهائي في صيف العام نفسه.

وانضم المغربي وليد أزارو للأهلي في صيف عام 2017، وشارك في 89 مباراة وسجل 41 هدفًا وصنع 16، ثم رحل عن النادي في يناير 2020 معارًا للاتفاق السعودي ثم انضم نهائيًا للنادي في صيف العام نفسه.

وكان الكونغولي والتر بواليا، آخر مهاجمي الأهلي الأجانب وانضم للفريق في يناير 2021، وشارك 31 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع 4، ثم رحل في إعارات متتالية قبل أن يتم فسخ عقده مع النادي في صيف العام الجاري.