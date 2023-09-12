"نظم الامتحانات وتقويم الطلاب".. برنامج تدريبي بجامعة القناة

نظم مركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس دورة تدريبية على مدار يومين، لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة عن برنامج نظم الامتحانات تقويم الطلاب (متقدم).

جاء البرنامج التدريبي تحت رعاية الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، وبإشراف عام الدكتور أحمد عبدالرحيم المدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، والدكتورة عفاف عطية مديرة مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

تفاصيل التدريب

وتناولت الدكتورة وفاء عبد العظيم، أستاذ إدارة التمريض وعميد كلية التمريض، الطرق والأساليب الحديثة، وأهمية وإدارة التقويم للورقة الامتحانية، ومراحل إعداد الورقة الامتحانية.

كما تطرقت بالشرح للأنواع المختلفة للامتحانات، وكيفية صياغة الأسئلة، ومميزات وعيوب هذه الأنواع البرتوفوليو، وبنوك الأسئلة، كيفية الصياغة ومراحل إعدادها، وكيفية رفعها على السيستم.

5452 طالب وطالبة يؤدون الكشف الطبي بجامعة القناة خلال الأسبوع الأول لبدء الكشف

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن الكشف الطبي للطلاب المستجدين بدأ 3 سبتمبر، ويستمر حتى 31 أكتوبر، لافتاً إلى أن الكشف الطبي يعد من الخطوات المهمة لاستكمال إجراءات التحاق الطلاب بكلياتهم؛ لإعداد ملف صحي لكل طالب مستجد؛ لمتابعة حالته الصحية طوال مدة الدراسة بالجامعة.

وتابع رئيس جامعة قناة السويس، أنه خلال الأسبوع الأول لبدء الكشف الطبي، استقبلت الإدارة العامة للخدمات الطبية بمقرها بالدور الأول بمبنى الأنشطة الطلابية 5452 طالب وطالبة، بواقع 3491 طالبا مستجدا و1961 من طلاب المدن الجامعية القدامى، مشيراً إلى أن الجامعة اتخذت عدداً من الإجراءات التي تيسر إجراءات الكشف الطبي على الطلاب؛ لتجنب الزحام، وتوفير أماكن لاستراحة الطلاب وأولياء أمورهم، مع الاستعانة بأطقم طبية متميزة.