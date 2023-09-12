الهلال الأحمر الليبي: الوضع كارثي في درنة وهناك نقص حاد في المساعدات

أعلن المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، توفيق الشكري، اليوم الثلاثاء، أن عدد المفقودين جراء السيول والفيضانات، ضربت ليبيا، جراء إعصار دانيال، تجاوز الـ 9 آلاف شخص.

وقال الشكري في تصريحات إعلامية اليوم، إن هناك أكثر من 9 آلاف بلاغ عن مفقودين، والأمر يحتاج عمليات بحث واسعة جدا.

وأكد الشكري أن الوضع كارثي في مدينة درنة، والمناطق المجاورة لها وهناك نقص حاد في المساعدات.

وشدد الشكري علي أن إمكانيات الدولة الليبية، والمنظمات أقل من حجم الكارثة في مدينة درنة.

وكشف المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي، أن الفيضانات دمرت 3 أحياء، في مدينة درنة شمال شرقي ليبيا.

وزير الصحة الليبي: 2000 قتيل في مدينة درنة وحدها

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الصحة الليبي، عثمان عبدالجليل، أن التقديرات الأولية تشير إلى سقوط نحو ألفي قتيل في مدينة درنة وحدها، جراء الفيضانات والسيول التي ضربت البلاد بسبب إعصار "دانيال".

وأضاف عبدالجليل الوزير في الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان، أن السلطات بالمنطقة الشرقية تتوقع آلاف المفقودين جراء الفيضانات والسيول في درنة وحدها، وأن السيول والفيضانات بالمدينة ناجمة عن انهيار سدين مائيين.

وأضاف مصدر طبي ليبي أن 2800 شخص لقوا حتفهم جراء الفيضانات، وفقًا لإحصائيات وصلت إلى غرفة الأزمة بجمعية الهلال الأحمر الليبية.

وأوضح أن الإحصائية تشمل جميع المدن المنكوبة التي تعرضت للفيضانات بسبب الإعصار الذي ضرب شرق ليبيا، مؤكدًا أن القتلى بين من قضوا غرقًا أو بسبب انهيار المباني السكنية.

وشدد على أن عدد العالقين في المناطق المنكوبة الذين جرت حاليًا عمليات إنقاذهم وصل إلى 7 آلاف عائلة، إضافة إلى عدد كبير من المفقودين لم يتم تحديدهم بعد، لكون كثيرين لم يتم الإبلاغ عن فقدانهم، خاصة في درنة التي انقطعت فيها الاتصالات الهاتفية.

وشملت السيول مدنًا أخرى في الشرقي الليبي، منها البيضاء وشحات وسوسة، وخلّفت أيضًا ضحايا وأضرارًا مادية كبيرة.