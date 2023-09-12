نقيب أطباء ليبيا لـ"الدستور": الوضع كارثي جراء العاصفة.. ونريد معدات إغاثة وإنقاذ

أكد النقيب العام لأطباء ليبيا الدكتور محمد الغوج، أن الوضع في ليبيا كارثي بكل المقاييس جراء عاصفة دانيال والسيول التي ضربت البلاد مخلفا آلاف القتلى والمفقودين.

وأوضح محمد الغوج في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن البنية التحتية تضررت كثيرا جراء العاصفة وهناك الكثير من المفقودين وأيضا الجثث التي لم يتم انتشالها بعد من قبل الفرق المختصة.

وأشار النقيب العام لأطباء ليبيا إلى أن عدد الأطباء والفرق الصحية في ليبيا كافي حتى الآن لأنه لم يتم حتى الآن رصد العدد الفعلي للوفيات والمصابين جراء العاصفة، مشيرا إلى أن عدد الوفيات في تزايد بسبب انهيار المنازل وسقوط عمارات بأكملها بمن فيها من السكان.

وأوضح الدكتور محمد الغوج أنهم في حاجة إلى معدات وإمكانيات في عمليات الإنقاذ بجانب فرق للإغاثة لدعم انتشال الجثث والمصابين والمحاصرين خاصة في درنة، مشيرا إلى أنهم يتواصلون في النقابة مع الجهات المعنية في بنغازي لمعالجة الأزمة.

وأعرب نقيب الأطباء الليبي عن شكره لمصر والدول العربية بسبب دعمها لليبيا، مشيرا إلى أن هذا ليس غريبا على الدول العربية الذين تواصلوا معهم خاصة من مصر والإمارات والجزائر وتونس لتقديم يد العون والمساعدة في هذا المصاب، مؤكدا أنهم في حاجة لدعمهم بآليات ومعدات الإغاثة اللازمة لإنقاذ الضحايا.

حفتر يشيد يدعم مصر لليبيا في مواجهة تداعيات "دانيال"

وكان المشير خليفة حفتر قائد الجيش الليبي أشاد في خطاب له أمس بجهود مصر لدعم ليبيا في مواجهة تداعيات الكارثة، مؤكدا أن مصر والأردن وجهتا بإرسال فرق الإنقاذ والفرق الطبية والمساعدات العاجلة.

وقال خليفة حفتر في كلمة لها أمس إن ليبيا تعرضت لدمار وتم تشريد مئات الآلاف من الأسر وعدد الضحايا فاق الـ2000 حالة وفاة والعدد في ازدياد وآلاف المصابين والمفقودين، مشيرا إلى أن أعداد المتضررين كبير جدًا والأضرار بليغة ويعجز المرء عن وصفها وحصرها.

ودعا حفتر مصرف ليبيا المركزي لتوفير التمويل المالي المطلوب والعاجل حتى تستطيع الجهات التنفيذية القيام بمهامها في المدن والمناطق والقرى المنكوبة.

وتابع “أصدرنا تعليماتنا الفورية بتسخير كافة الإمكانيات وتوفير الدعم اللازم من المعدات الطبية العاجلة وتسيير القوافل الطبية وتخصيص أماكن للإيواء ممن فقدوا بيوتهم، كما وجهنا الحكومة لتشكيل لجنة متخصصة لتقييم الأضرار والبدء الفوري في إعادة رصف الطرق المدمرة وإعادة التيار الكهربائي”.