الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة.. الدول العربية تستجيب لطلب ليبيا لمواجهة "دانيال"

ليبيا
ليبيا

أرسلت العديد من الدول العربية مساعدات إنسانية وإغاثية عاجلة إلى ليبيا لمواجهة آثار العاصفة دانيال، التي أسفرت عن مئات القتلى والمفقودين وانهيار قرى ومدن بأكملها.

وكانت في مقدمة تلك الدول مصر، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة، لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا.

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كما وجه رئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد، بإرسال مساعدات إغاثية عاجلة وفرق بحث وإنقاذ إلى ليبيا، للمساعدة في مواجهة آثار الفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد.

ووجه أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بإرسال مساعدات عاجلة إلى المناطق المتأثرة بالفيضانات والسيول التي اجتاحت شمال شرقي ليبيا وخلفت عشرات الضحايا.

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الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسى بتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا والمغرب

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وفي وقت سابق من اليوم، أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، في بيان له، عن أن مناطق برقة، خاصة درنة وشحات والبيضاء، منطقة منكوبة تزامنًا مع إعصار دانيال.

وطالب المنفي، في بيانه، الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية بتقديم الدعم في جهود الإنقاذ البحري لانتشال الضحايا، والمساعدة في إنقاذ الناجين وتأمين الإمدادات الضرورية لهم.

وأعرب "المنفي" عن يقينه بأن التضامن العالمي سيكون له تأثير إيجابي في إعادة بناء المنطقة وتعافيها من كارثة الفيضانات التي تعرضت لها، ودعا المنفي جميع المواطنين إلى الالتزام بتعليمات السلامة والتحذيرات الصادرة عن قيادة الجيش والمؤسسات المعنية، وإلى التعاون والتضامن لتجاوز هذه الأزمة.

وأكد "المنفي" ثقته في قدرة الشعب على التكاتف والتعاون والتغلب على هذه الصعوبات، قائلًا: "سنتجاوز هذه الأزمة سويًا، ونبني مستقبلًا أفضل لبلادنا".

وأكد رئيس الحكومة المكلفة من قبل البرلمان، أسامة حماد، تجاوز أعداد القتلى جراء إعصار دانيال ألفي قتيل بخلاف آلاف المفقودين.

ليبيا الدول العربية دانيال إعصار مساعدات

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