الصحف تبرز توجيه الرئيس السيسى بتقديم كل الدعم والمساندة للأشقاء فى ليبيا والمغرب

تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت الصحف إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهاته للحكومة والأجهزة المعنية بالدولة باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتقديم الدعم والمساندة للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وتقدم الرئيس السيسي بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، مؤكدا تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع الأشقاء في مصابهم الأليم.

وقال الرئيس، في تصريح له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس: «أتقدم بخالص العزاء للأشقاء بليبيا في ضحايا العاصفة التي ضربت البلاد، وأؤكد تضامن مصر، حكومة وشعبا، مع أشقائنا في مصابهم الأليم، وتمنياتي للمصابين بالشفاء العاجل، وأن تمر هذه الأزمة سريعا بوحدتكم معا».

العاصفة «دانيال»

كما أعربت مصر- في بيان صادر عن وزارة الخارجية، أمس- عن خالص التعازي والتضامن مع ليبيا إثر العاصفة «دانيال» وما أسفرت عنه من سيول ضربت البلاد مؤخرا، ونتج عنها سقوط عشرات الضحايا والمصابين.

ومن جانبها، سلطت صحيفة "الأهرام" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تولي اهتماما كبيرا بالاستثمارات الصينية، مضيفا أن الشركات الصينية تسعى للاستفادة من حوافز الاستثمار التي تمنحها مصر، واستغلال حجم السوق الكبيرة المتاحة للتصدير إلى الدول والتكتلات التي ترتبط باتفاقات تجارة حرة مع مصر.

وعلى جانب آخر، اجتمع رئيس مجلس الوزراء، مع حسام هيبة الرئيس، التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة جهود الهيئة لجذب وتشجيع الاستثمارات في مصر، وحرص مدبولي خلال اللقاء على متابعة الموقف التنفيذي لمنظومة التأسيس الإلكتروني للشركات بالهيئة، التي انطلقت الشهر الماضي.

الاستشعار عن بعد

وبدورها، ألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على إعلان مديرة مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية الدكتورة إيمان شاكر عن أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى متفاوتة الشدة على القاهرة ومحافظات السواحل الشمالية، مساء اليوم، تأثرا بالعاصفة دانيال»، فيما تشهد الإسكندرية اعتبارا من مساء أمس أمطارا غزيرة ومتفاوتة الشدة.

وأكدت مديرة مركز الاستشعار عن بعد، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أمس، أن دانيال عاصفة استوائية دخلت ليبيا أمس وسجلت سرعة الرياح فيها نحو 80 كيلو في الساعة، موضحة أن العاصفة فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، ولذلك يكون تأثيرها مختلفا تماما على الأراضي المصرية، على نحو أخف بكثير حيث دخلت العاصفة دانيال إلى مناطق من غرب البلاد والسواحل الشمالية الغربية وهي «سيوة- مطروح- العلمين- الإسكندرية» وتسببت في إثارة الرمال مع انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية، ومن المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة لتؤثر على مناطق من شمال الصعيد والوجه البحري والقاهرة الكبرى مع تقدم الوقت، ولكن على نحو خفيف جدا عن نظيرتها في المنطقة الغريبة.

سقوط الأمطار الغزيرة

ووجهت الدكتورة إيمان شاكر نصائح للمواطنين بتجنب السفر في توقيتات إثارة الرمال وسقوط الأمطار الغزيرة حفاظا عليهم من انخفاض مستوى الرؤية.

وأشارت إلى أن فصل الخريف بدأ مناخيا وليس فلكيا الذي سيبدأ اعتبارا من 23 سبتمبر الجاري، وذلك جراء المنخفضات الموجودة على البحر المتوسط.

وكانت العاصفة دانيال قد ضربت مناطق عدة في ليبيا وأغرقت السيول والفيضانات مدنا بأكملها وأصابت البلاد بشلل كبير.

وفي إطار منفصل، أشارت صحيفة "الجمهورية" إلى قرار الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مد فترة التقديم للتنسيق الإلكتروني للقبول بالجامعات الحكومية والمعاهد 24 ساعة لتنتهي المرحلة الثالثة في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الثلاثاء، وذلك حرصا على مستقبل الطلاب الذين لم يقوموا بالتنسيق الإلكتروني حتى الآن.