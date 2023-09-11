محمد الباز: الرئيس السيسى جنب مصر الدخول فى حروب كثيرة

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن الرئيس السيسي جنب مصر الدخول في حروب كان من الممكن أن تكون تكلفتها أضعافًا مضاعفة من الحروب التي خاضتها مصر.

وأضاف، خلال حلقة برنامج "آخر النهار"، والمذاعة عبر فضائية "النهار"، أنه كان من الممكن أن تجر مصر لحرب في ليبيا، وحدودنا كانت مهددة من الإرهابيين والجماعات الإرهابية عندما ذبحوا الأقباط وصوروهم كان الهدف جر مصر للحرب في ليبيا، ولكن مصر قامت بعمل ضربة استباقية لمناطق الإرهاب في ليبيا وعادت.

قنوات الإخوان كانت تحرض على ضرب إثيوبيا

وأشار إلى أن قنوات الإخوان كانت تحرض على ضرب إثيوبيا وكان فيه حشد لضرب إثيوبيا وكذلك حرب اليمن، مصر لم تنجر له وهذه الفلسفة أن تكون في حالة سلام وهدوء حتى تستطيع العمل رغم الاستفزازات الكثيرة ولكن هذه السياسة الهادئة التي أُديرت بها مصر جنبتنا الكثير من المشاكل.

وأكد أن الحرب ضد الإرهاب كانت داخل الحدود ودفعت من دم أولادنا وأموال المصريين حتى تكون الدولة مستقرة، وهذا يُحسب بشكل كبير للرئيس السيسي ولا يستطيع أحد أن ينكر ذلك.