محمد الباز: اكتساح الرئيس السيسى للانتخابات الرئاسية المقبلة أمر طبيعى

قال الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن اكتساح الرئيس عبدالفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية، أمر طبيعي، لأن المرشحين الآخرين ليس لهم تاريخ سياسي ولا إنجاز على الأرض، لذا رسخ في يقين الكثيرين أن الانتخابات محسومة للرئيس السيسي.

وأضاف الباز، خلال تقديم برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار": "نجد نغمة من البعض يقول مش عايزين الرئيس السيسي يفوز بنسبة كبيرة عشان شكلنا يبقى حلو قدام العالم"، مردفًا: "نعملها إزاي؟ نخلي الدولة والمؤسسات يتدخلوا في الانتخابات بحيث ينجحوا مرشح بنسبة معينة؟ ده يبقى اسمه تزوير الانتخابات، عايزينه يكسب بنسبة قليلة هو دعوة للقائمين على الانتخابات بتزويرها".

الباز: عايزين انتخابات شكلها حلو ولا انتخابات حقيقية؟

وتابع: "عايزين انتخابات شكلها حلو ولا انتخابات حقيقية؟ نحن بحاجة لمرشحين أقوياء، لكن كل ما مرشح يطلع يبدأ السف عليه والتحقير من شأنه، واتهامه أنه مسرحية هزلية، الدكتور عبدالسند يمامة، أول ما قال هأترشحه تم توجيه اتهامات له والسخرية منه، رغم تاريخه القانوني".

وأكد الباز، أنه ليس مطلوبا من النظام السياسي يقوي معارضته، المعارضة يجب أن تقوي نفسها.

وختم بتوجيه سؤال لمن يطالبون بنسب نجاح محددة في الانتخابات، قائلًا: "ما الذي نريده من الانتخابات الرئاسية، هل نريد انتخابات حقيقية، أم تحسين الشكل؟".