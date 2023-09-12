الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

إسعاف وطوارئ ليبيا يكشف لـ"القاهرة الإخبارية" الوضع المؤلم جراء "دانيال"

ليبيا
ليبيا

كشف الدكتور أسامة علي، الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا لفضائية “القاهرة الإخبارية”، تفاصيل الوضع في الأراضي الليبية جراء العاصفة دانيال.

وقال علي، خلال تصريحاته، اليوم الثلاثاء، أن العاصفة دانيال جرفت أحياء سكنية عديدة في ليبيا وسوتها بالأرض، ما أدى إلى وصول عدد الضحايا بمدينة درنة إلى 700 شخص، متابعًا أن الوضع مؤلم في كل المناطق الليبية المتضررة من العاصفة؛ حيث غطى الطمي معظم مناطق درنة.

وأكد أن رجال الإسعاف والطوارئ يقومون بعمليات الإنقاذ بشكل يدوي، ولا نمتلك أية طائرات مروحية تساعدنا في عمليات الإنقاذ، مطالبًا: “ليبيا تحتاج إلى كل أشكال الدعم اللوجستي في عمليات الإنقاذ، العاصفة تسببت فى انهيار السدود الذي أدى إلى تفاقم الأزمة في مدينة درنة وخروج المياه من مجاريها إلى الأحياء والموقف مؤلم للغاية في تلك المدن”.

البرلمان الليبي يدعو لجلسة طارئة لبحث تداعيات العاصفة دانيال

فيما دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، إلى جلسة طارئة الخميس المقبل لبحث الكارثة التي تعرضت لها مناطق عدة جراء العاصفة دانيال، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل. 

وسيبحث البرلمان في جلسته اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة آثار الكارثة الناجمة عن العاصفة دانيال.

فيما ثمن دور القوات المسلحة الليبية ودعمها اللامحدود لأبناء الشعب الليبي بعد كارثة الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال في ليبيا، بالإضافة إلى المجهودات والأعمال التي تقوم بها اللجنة العُليا للطوارئ والاستجابة السريعة ولجان الطوارئ والاستجابة السريعة الفرعية في كافة المدن والمناطق ومجهودات رجال الأمن ومنتسبي القوات المسلحة وجميع الوزارات والأجهزة والمنظمات المعنية بحالة الطوارئ.

مصر تعلن تعازيها وتضامنها الكامل مع دولة ليبيا 

كما أعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان صادر يوم الإثنين عن تعازيها وتضامنها الكامل مع دولة ليبيا الشقيقة بعد تعرضها للأمطار الغزيرة والسيول الجارفة جراء العاصفة "دانيال"، والتي تسببت في وفاة وإصابة العديد من المواطنين.

وأعربت مصر عن صادق تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

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